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Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны - РИА Новости, 27.07.2024
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16:31 27.07.2024 (обновлено: 18:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/flot-1962395071.html
Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны
Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны - РИА Новости, 27.07.2024
Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны
Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:31
2024-07-27T18:32
гавана
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в порт зашёл корабль "Смольный", ожидается прибытие танкера "Ельня".Во время визита представители российского флота будут участвовать в различных мероприятиях, среди которых - встреча с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также посещение достопримечательностей.Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье и в понедельник.
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гавана, россия
Гавана, Россия
Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны

Патрульный корабль "Неустрашимый" Балтийского флота России заходит в Гавану

© AFP 2024 / YAMIL LAGEПатрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны. 27 июля 2024
Патрульный корабль Неустрашимый из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / YAMIL LAGE
Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны. 27 июля 2024
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в порт зашёл корабль "Смольный", ожидается прибытие танкера "Ельня".
Во время визита представители российского флота будут участвовать в различных мероприятиях, среди которых - встреча с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также посещение достопримечательностей.
Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье и в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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