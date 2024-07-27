https://ria.ru/20240727/flot-1962395071.html

Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны

Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны - РИА Новости, 27.07.2024

Патрульный корабль "Неустрашимый" заходит в порт Гаваны

Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:31

2024-07-27T16:31

2024-07-27T18:32

гавана

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Патрульный корабль "Неустрашимый" из группы Балтийского флота Российской Федерации прибывает в порт кубинской столицы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в порт зашёл корабль "Смольный", ожидается прибытие танкера "Ельня".Во время визита представители российского флота будут участвовать в различных мероприятиях, среди которых - встреча с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также посещение достопримечательностей.Местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье и в понедельник.

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

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гавана, россия