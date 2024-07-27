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Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны - РИА Новости, 27.07.2024
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15:58 27.07.2024 (обновлено: 20:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/flot-1962388856.html
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны - РИА Новости, 27.07.2024
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны
Корабельная группа Балтийского флота прибыла в порт столицы Кубы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:58
2024-07-27T20:32
гавана
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Корабельная группа Балтийского флота прибыла в порт столицы Кубы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Первым в гавань вошел учебный корабль "Смольный", следом за ним — сторожевой корабль "Неустрашимый". Последним прибыл танкер "Ельня".Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.Местные жители смогут посетить "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.Как отметил по итогам визита главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Корабль "Смольный" в порту Гаваны
Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный"
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РИА Новости
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гавана
Гавана
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны

Корабли Балтийского флота прибыли в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Корабельная группа Балтийского флота прибыла в порт столицы Кубы Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.
Первым в гавань вошел учебный корабль "Смольный", следом за ним — сторожевой корабль "Неустрашимый". Последним прибыл танкер "Ельня".
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Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.
Местные жители смогут посетить "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
Как отметил по итогам визита главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
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