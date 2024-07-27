https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

Страх и ненависть: Европу трясет от Трампа

Страх и ненависть: Европу трясет от Трампа - РИА Новости, 27.07.2024

Страх и ненависть: Европу трясет от Трампа

Если европейский блок еще что-то и объединяет, так это боязнь до чертиков в глазах и спазмов в желудке кандидата в президенты от Республиканской партии США. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:01

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Если европейский блок еще что-то и объединяет, так это боязнь до чертиков в глазах и спазмов в желудке кандидата в президенты от Республиканской партии США.Казалось бы, где Вашингтон с его погремушками, а где Брюссель со своей избушкой? Но в случае возможного выигрыша Трампа в ноябре всему европейскому истеблишменту придется приготовиться. Как минимум к выяснению отношений — громкому и скандальному, на манер Вороньей слободки, либо просто к порке.Это при демократах евробонзы и евробонды чувствуют себя неплохо. Трампа же в Евросоюзе не любят и исторически, и в будущем времени тоже. Не любят до такой степени, что в рекруты-антитрамписты пошли даже социологи. Известнейший французский Ipsos тоже включился в гонку, понятно, что на стороне Демократической партии, и выдал немыслимый по степени манипуляции опрос, согласно которому соперница Трампа Харрис его опережает и практически уже победила.Неважно, что статпогрешность составляет около трех процентов и что цифры тех, кого именно опрашивали, лукавят. Ipsos решил использовать политтехнологию введения европейцев в заблуждение и будет продолжать этим заниматься вплоть до ноября.Пример с социологами показателен, поскольку демонстрирует, насколько американское глубинное государство пустило глубокие корни и в Евросоюзе тоже. Общеевропейский блок, задуманный его отцами-основателями, де Голлем и Аденауэром, как политическая и экономическая альтернатива тогдашней гегемонии США на Западе, за последние двадцать лет тихонько лег под атлантистов-англосаксов.Наблюдатели (как, к примеру, антрополог и исследователь Эммануэль Тодд) полагают, что не в последнюю очередь причина такого поведения по отношению к истеблишменту Демпартии — в деньгах. Точнее, в банковских счетах.После кризиса 2008-го года, когда швейцарские банки фактически обязали отказаться от тайны вкладов и движения клиентских средств, счета, те самые, что лишь номерные, не называющие конечного владельца, были перемещены в офшорные финансовые организации. Эти офшоры, чаще всего Багамские и Виргинские острова, входят в англосаксонскую юрисдикцию. Доступ к финансово чувствительной информации имеется и у Лондона, и у Вашингтона, поэтому любое фрондерство по отношению к политике англосаксов будет немедленно наказано. Методы испытанные — организованный "слив" под маской расследования имен, явок и номеров счетов. С называнием имен конечных бенефициаров. И непокорный политик или политикесса уходят в отставку. Ну и больше не бузят, поскольку репутация сильно подмочена.Общеевропейцы, эти брюссельские "люди в сером", отлично понимают, что если и когда Трампа изберут, то он может, точнее, обязательно начнет мстить. Мы, конечно, наслышаны про некие "сдержки и противовесы", но прерогативы любого хозяина Белого дома в том, что касается спецслужб, как и Налогового управления Америки, никто не отрицает. И если Трампу понадобится свести счеты с европейскими властными элитами, он будет бить их не по политике, а по их же собственным деньгам. Которых, конечно, укрыто в офшорах сверхдостаточно. Европейская коррупция существует, галопирует, цветет и пахнет, вне зависимости от того, разрешено о ней говорить в медийном поле или нет.Поэтому страх, который наводит Трамп, рационален и объясним.Общеевропейский блок опасается и начала второго акта геополитического кризиса, когда возможная смена начальства в Белом доме переменит и приоритеты во внешней политике. Америка запрется у себя, отстранившись и от решения украинского кризиса, и от снабжения Киева деньгами и оружием. Значит, полагают общеевропейцы, держать ответ по общим натовским обязательствам придется Брюсселю. А из каких средств, если еэсовский внешний долг составляет уже почти 82 процента ВВП 27 стран-членов? Ну и на собственную оборону придется тоже больше раскошеливаться.При этом американский протекционизм собственных рынков при Трампе, несомненно, усилится. Шантаж — обычный метод экс-президента в общении с коллегами — в области экономики начнет цвести еще пышнее.Вот и получилось, что еэсовские "люди в сером" уже оказались в интересном положении. Они отказались от сотрудничества с Москвой, и в результате их, а не наша, экономика была действительно и без кавычек разорвана в клочья.Они испортили отношения с Пекином, позволяя себе ненадлежащее поведение в дипломатическом поле и хулиганство в экономике, введя пошлины на автомобильный импорт из Китая.Общеевропейский блок оказался даже не между двух, а между трех огней. Он сейчас зажат, с одной стороны, США, с другой — Россией, с третьей — КНР. Но если двумя последними государствами руководят предсказуемые и взвешенные лидеры, то капитаном Америки может стать персонаж с ковбойской психологией, когда вначале стреляют от бедра и только потом интересуются именем подбитого соперника.Предельно ослабленная Европа не то, что не хочет, она и не сможет противостоять США в данной конфигурации. Поэтому все силы, включая и социологов тоже, будут брошены на политическую аннигиляцию Трампа. Самое интересное начнется, конечно, если Трамп победит. Так что мы запасаемся попкорном, чтобы понаблюдать за тем, как те, кто строил против Трампа козни, будут в поклоне пытаться поцеловать его ботинки. В прямом и переносном смысле.Гибкость еэсовского истеблишмента столь же безгранична, сколь и его беспринципность, и нам об этом известно очень хорошо. Лучше, чем другим.

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https://ria.ru/20240724/ukraina-1961731104.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, сша, европа, америка, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024