Рейтинг@Mail.ru
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/dugin-1962384707.html
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин - РИА Новости, 27.07.2024
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин
Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:20
2024-07-27T15:20
россия
украина
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".&quot;Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев. Мы боремся за то, чтобы они оказались в момент кульминации мировой истории на правильной стороне&quot;, - сказал Дугин.
https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр дугин
Россия, Украина, Александр Дугин
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин

Дугин: Россия на спецоперации борется за украинцев, важно это сейчас понимать

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".
«

"Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев. Мы боремся за то, чтобы они оказались в момент кульминации мировой истории на правильной стороне", - сказал Дугин.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин
Вчера, 10:41
 
РоссияУкраинаАлександр Дугин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала