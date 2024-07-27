https://ria.ru/20240727/dugin-1962384707.html

Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин

Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин - РИА Новости, 27.07.2024

Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин

Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:20

2024-07-27T15:20

2024-07-27T15:20

россия

украина

александр дугин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим"."Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев. Мы боремся за то, чтобы они оказались в момент кульминации мировой истории на правильной стороне", - сказал Дугин.

https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html

россия

украина

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2024

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россия, украина, александр дугин