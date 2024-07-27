https://ria.ru/20240727/dugin-1962384707.html
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин - РИА Новости, 27.07.2024
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин
Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:20
2024-07-27T15:20
2024-07-27T15:20
россия
украина
александр дугин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на специальной военной операции борется за украинцев, важно это сейчас понимать, считает философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим"."Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев. Мы боремся за то, чтобы они оказались в момент кульминации мировой истории на правильной стороне", - сказал Дугин.
https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html
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россия, украина, александр дугин
Россия, Украина, Александр Дугин
Россия на СВО борется за украинцев, заявил Дугин
Дугин: Россия на спецоперации борется за украинцев, важно это сейчас понимать