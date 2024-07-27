https://ria.ru/20240727/dron-1962355471.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:44

2024-07-27T11:44

2024-07-27T11:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_3c2e786840dd1533359d662cf5b66d75.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Грайворонский и Шебекинский городские округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", - написал он.Помимо этого, на территории округа повреждена линия электроснабжения. Без света временно остаются часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка. "В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины