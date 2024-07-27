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В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/dron-1962355471.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:44
2024-07-27T11:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Грайворонский и Шебекинский городские округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", - написал он.Помимо этого, на территории округа повреждена линия электроснабжения. Без света временно остаются часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка. "В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

Гладков: женщина пострадала после атаки дрона в белгородском селе Муром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Грайворонский и Шебекинский городские округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", - написал он.
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Помимо этого, на территории округа повреждена линия электроснабжения. Без света временно остаются часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка.
«
"В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор.
Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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