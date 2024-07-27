https://ria.ru/20240727/dron-1962355471.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:44
2024-07-27T11:44
2024-07-27T11:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_3c2e786840dd1533359d662cf5b66d75.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дрона в селе Муром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Грайворонский и Шебекинский городские округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", - написал он.Помимо этого, на территории округа повреждена линия электроснабжения. Без света временно остаются часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка. "В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_df3c6990cd513d64b92aa6737ea4107d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Гладков: женщина пострадала после атаки дрона в белгородском селе Муром