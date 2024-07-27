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Закрытый из-за прорыва дамбы участок дороги в Челябинской области открыли
Закрытый из-за прорыва дамбы участок дороги в Челябинской области открыли - РИА Новости, 27.07.2024
Закрытый из-за прорыва дамбы участок дороги в Челябинской области открыли
Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, ранее затопленный и закрытый из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, открыт в оба... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:33
2024-07-27T07:33
2024-07-27T07:33
происшествия
челябинская область
миасс
карабаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, ранее затопленный и закрытый из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, открыт в оба направления, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ранее ведомство информировало, что с 35-го по 38-й километр был затоплен участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, проезд был ограничен. "На данный момент движение открыто в оба направления", – говорится в сообщении. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС. Ранее спасатели эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу. Позднее стало известно, что сотрудники МЧС с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. Уточнялось, что пострадавших нет.
челябинская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-27T07:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, челябинская область, миасс, карабаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Миасс, Карабаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Закрытый из-за прорыва дамбы участок дороги в Челябинской области открыли
Затопленный участок трассы Миасс – Карабаш – Кыштым открыли в оба направления
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, ранее затопленный и закрытый из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, открыт в оба направления, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее ведомство информировало, что с 35-го по 38-й километр был затоплен участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, проезд был ограничен.
"На данный момент движение открыто в оба направления", – говорится в сообщении.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС.
Ранее спасатели эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу. Позднее стало известно, что сотрудники МЧС
с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. Уточнялось, что пострадавших нет.