https://ria.ru/20240727/donetsk-1962374223.html

В Донецке запустили тысячу шаров в память о погибших детях

В Донецке запустили тысячу шаров в память о погибших детях - РИА Новости, 27.07.2024

В Донецке запустили тысячу шаров в память о погибших детях

В Донецке ко Дню памяти детей - жертв войны на Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью "Ангелы Донбасса", рассказал журналистам замминистра молодежной РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:13

2024-07-27T14:13

2024-07-27T14:14

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донбасс

донецк

денис пушилин

общество

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке ко Дню памяти детей - жертв войны на Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью "Ангелы Донбасса", рассказал журналистам замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок. "Вражеские обстрелы затронули не только наш регион, но и Луганскую Народную Республику, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Сегодня мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих детей. В такую памятную дату, в день памяти детей - жертв войны в Донбассе мы проводим акцию "Ангелы Донбасса". И тысячу белых шаров сегодня запустит молодежь Донецкой Народной Республики в память об этих трагических событиях, в память об этих детях", - сказал Комленок. В 2022 году Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны на Донбассе. 27 июля 2014 года украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке в ДНР. Тогда ранения получили десятки мирных жителей, 13 человек погибли. Среди них была 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от обстрела. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на 21 июля 2024 года с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили 911 детей, еще 240 детей погибли.

https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк

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донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, общество