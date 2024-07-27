В Донецке запустили тысячу шаров в память о погибших детях
В Донецке ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе запустили тысячу шаров
© РИА НовостиДень памяти детей-жертв войны в Донбассе
© РИА Новости
День памяти детей-жертв войны в Донбассе
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке ко Дню памяти детей - жертв войны на Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью "Ангелы Донбасса", рассказал журналистам замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок.
"Вражеские обстрелы затронули не только наш регион, но и Луганскую Народную Республику, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Сегодня мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих детей. В такую памятную дату, в день памяти детей - жертв войны в Донбассе мы проводим акцию "Ангелы Донбасса". И тысячу белых шаров сегодня запустит молодежь Донецкой Народной Республики в память об этих трагических событиях, в память об этих детях", - сказал Комленок.
В 2022 году Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны на Донбассе. 27 июля 2014 года украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке в ДНР. Тогда ранения получили десятки мирных жителей, 13 человек погибли. Среди них была 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от обстрела.
По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на 21 июля 2024 года с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили 911 детей, еще 240 детей погибли.