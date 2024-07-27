https://ria.ru/20240727/donetsk-1962370224.html

В Донецке почтили память погибших в Донбассе детей

В Донецке почтили память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 27.07.2024

В Донецке почтили память погибших в Донбассе детей

В Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе почтили память погибших детей от вооруженной агрессии Украины у мемориала "Аллея ангелов", рассказал... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:45

2024-07-27T13:45

2024-07-27T14:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе почтили память погибших детей от вооруженной агрессии Украины у мемориала "Аллея ангелов", рассказал журналистам руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов. "Это памятная дата, дата, которая объединяет всех жителей Донбасса, потому что все понимают, что невинных детей, которым еще жить и жить, сегодня с нами больше нет… Мы с ней пришли с соболезнованием не только детям, которые погибли здесь у нас на Донбассе, но и всем детям, которые за эти 10 лет погибли на всей территории Украины и сегодня продолжают гибнуть. Наши общие дети сегодня находятся в заложниках войны, которую развязал коллективный запад", - сказал Муратов. В 2022 году Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны на Донбассе. 27 июля 2014 года украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке в ДНР. Тогда ранения получили десятки мирных жителей, 13 человек погибли. Среди них была 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от обстрела. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на 21 июля 2024 года с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили 911 детей, еще 240 детей погибли.

https://ria.ru/20240727/vsu-1962338095.html

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"Аллея ангелов" в Донецке в День памяти детей В Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе почтили память погибших детей от вооруженной агрессии Украины у мемориала "Аллея ангелов", рассказал руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов. 2024-07-27T13:45 true PT2M15S

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украина, донецкая народная республика, донбасс