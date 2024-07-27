https://ria.ru/20240727/donbass-1962349244.html

В Донбассе под завалами остаются тела мирных жителей, заявила омбудсмен

В Донбассе под завалами остаются тела мирных жителей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 27.07.2024

В Донбассе под завалами остаются тела мирных жителей, заявила омбудсмен

Тела мирных жителей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:47

2024-07-27T10:47

2024-07-27T11:27

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Тела мирных жителей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. В начале июля команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. "У нас есть информация о том, что есть дети, семьи, тела которых находятся под завалами. Это, к сожалению, районы, куда мы еще не имеем доступа в плане безопасности работы поисковой команды и вот это тоже, конечно же, лежит тяжелым грузом на нашей душе, в наших сердцах. Потому что хочется, конечно же, разыскать и поднять всех, зафиксировать смерть, установить причину смерти, судьбу этих деток, и достойно придать их земле, и воздать то необходимое увековечение памяти, которое требует вообще, и возмездия определенного, и справедливости и всего остального", - прокомментировала Сорока. Она уточнила, что ряд районов до сих пор активно обстреливается и атакуется дронами-камикадзе со стороны ВСУ, из-за этого невозможно к этим местам подогнать специализированную технику для разбора завалов. "С 2014 года на территории Луганской народной республики погибли 68 деток. К сожалению, остаются дети, о судьбе которых мы до сих пор не имеем представления, считаем их без вести пропавшими. То есть, это категория, когда мы знаем, что дети погибли, но не имеем подтверждения, или не найдены останки... Или же в данный момент эти осанки не идентифицированы", - дополнила собеседник агентства. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысячи мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 2014 года в результате действий Киева, в том числе 68 детей. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://ria.ru/20240409/vsu-1938906352.html

https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html

https://ria.ru/20240527/lnr-1948528108.html

донбасс

луганская народная республика

северодонецк

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донбасс, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины