https://ria.ru/20240727/dnr-1962409613.html

Спецоперация, 27 июля: российские военные взяли под контроль Лозоватское

Спецоперация, 27 июля: российские военные взяли под контроль Лозоватское - РИА Новости, 27.07.2024

Спецоперация, 27 июля: российские военные взяли под контроль Лозоватское

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населённый пункт Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:23

2024-07-27T18:23

2024-07-27T18:32

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населённый пункт Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.Вооруженные силы также поразили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и склад с боеприпасами. Системы ПВО сбили десять реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 — вне зоны спецоперации, добавили в министерстве.При этом, подчеркнуло Минобороны, в Херсонской области 17 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Пленные отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ. В частности, оно отказалось проводить эвакуацию, в результате военнослужащие решили сдаться целым подразделением.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что речи о мобилизации в России не идет.Удары украинских дронов по РоссииСо вчерашнего вечера Украина предпринимает попытки массированных атак беспилотниками по российским регионам. В пятницу с 21.00 до 23.40 силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над Брянской областью, сообщили в Минобороны.Ночью ПВО перехватила и уничтожила семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, по одному — над Брянской и Липецкой областями.Около 06.45 мск средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Рязанской области, а около 07.50 — три дрона над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей.Также БПЛА ликвидировали в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков не было, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Наемничество на УкраинеЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал РИА Новости, что за 2,5 года в рядах ВСУ воевали около 15 тысяч иностранных наемников, треть из них погибли. Поэтому говорить о том, что какие-то серьезные силы на стороне Киева формируются из иностранцев, не стоит, считает бывший офицер.По его данным, если говорить о наемниках из европейских стран, например, из Франции, то речь может идти максимум о паре сотен человек.Всех иностранцев, воюющих за ВСУ, в свою очередь, можно поделить на три группы, считает Прозоров.Он заявил, что на Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, завлекающие на Украину иностранных наемников. По его данным, в этих фондах аккумулируются в основном государственные деньги, но сами фонды нужны, чтобы скрыть участие государств Североатлантического альянса в вербовке.ВСУ размещают авиацию в Польше ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих странах — например, в Польше, в расчете, что Россия не будет ее бомбить там, опасаясь открытого конфликта с НАТО, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.При этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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космос - риа наука, украина, киев, польша, василий прозоров, дмитрий песков, роман бусаргин, вооруженные силы украины, нато, f-16