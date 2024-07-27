Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/deti-1962397817.html
В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен
В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен - РИА Новости, 27.07.2024
В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен
С февраля 2022 года на территории Запорожской области по вине киевского режима погибли 13 детей, власти пытаются максимально обезопасить детей, которые... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:54
2024-07-27T16:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816893378_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_5eb5c4d52c4d96659762f7c2dbe617e0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. С февраля 2022 года на территории Запорожской области по вине киевского режима погибли 13 детей, власти пытаются максимально обезопасить детей, которые проживают вблизи линии соприкосновения, сообщила журналистам советник по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева. "На сегодняшний день от агрессии со стороны украинских боевиков в Запорожской области погибли 13 детей… Оказывается вся необходимая медицинская помощь так же и в плане протезирования. Мы пытаемся максимально обезопасить наших детей, тех, которые находятся в зоне боевых действий", - сказала детский омбудсмен, в ответ на вопрос, сколько детей погибли по вине Киева с февраля 2022 года. По словам Сажаевой, все материалы по факту преступлений украинских боевиков в отношении детей находятся в Следственном комитете России.
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816893378_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1abbd7ac3f826a78b06b87c73128c4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина
В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен

Сажаева: в Запорожской области с февраля 2022 года погибли 13 детей по вине ВСУ

© РИА НовостиМашина с табличкой "дети" в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области
Машина с табличкой дети в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка перед российской границей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости
Машина с табличкой "дети" в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. С февраля 2022 года на территории Запорожской области по вине киевского режима погибли 13 детей, власти пытаются максимально обезопасить детей, которые проживают вблизи линии соприкосновения, сообщила журналистам советник по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева.
«
"На сегодняшний день от агрессии со стороны украинских боевиков в Запорожской области погибли 13 детей… Оказывается вся необходимая медицинская помощь так же и в плане протезирования. Мы пытаемся максимально обезопасить наших детей, тех, которые находятся в зоне боевых действий", - сказала детский омбудсмен, в ответ на вопрос, сколько детей погибли по вине Киева с февраля 2022 года.
По словам Сажаевой, все материалы по факту преступлений украинских боевиков в отношении детей находятся в Следственном комитете России.
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
27 июля 2023, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала