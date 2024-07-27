https://ria.ru/20240727/deti-1962397817.html

В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен

В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен - РИА Новости, 27.07.2024

В Запорожской области по вине ВСУ погибли 13 детей, сообщила обмудсмен

С февраля 2022 года на территории Запорожской области по вине киевского режима погибли 13 детей, власти пытаются максимально обезопасить детей, которые... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:54

2024-07-27T16:54

2024-07-27T16:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. С февраля 2022 года на территории Запорожской области по вине киевского режима погибли 13 детей, власти пытаются максимально обезопасить детей, которые проживают вблизи линии соприкосновения, сообщила журналистам советник по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева. "На сегодняшний день от агрессии со стороны украинских боевиков в Запорожской области погибли 13 детей… Оказывается вся необходимая медицинская помощь так же и в плане протезирования. Мы пытаемся максимально обезопасить наших детей, тех, которые находятся в зоне боевых действий", - сказала детский омбудсмен, в ответ на вопрос, сколько детей погибли по вине Киева с февраля 2022 года. По словам Сажаевой, все материалы по факту преступлений украинских боевиков в отношении детей находятся в Следственном комитете России.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html

запорожская область

россия

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запорожская область, россия, украина