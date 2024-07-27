https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы

Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы - РИА Новости, 27.07.2024

Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы

Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:37

2024-07-27T13:37

2024-07-27T13:41

происшествия

челябинская область

прорыв дамбы в челябинской области

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КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы. "Услышали шум, гул сильный. Сначала отключился свет, примерно в одно время с этим шумом. Мы думали, может, на дамбе просто спускают воду. Но буквально в течение каких-то минут увидели бурный поток. Пытались выгнать машину – не успели", – сказал собеседник агентства. "Я забрался на возвышенность какую-то, муж сестры был в машине. Помогали – скотину открывали у соседей, чтобы выпустить. Я понял всю серьезность, когда повернул голову, а там машины плывут в стороне. В течение какого-то времени переждали, вся волна сошла, начали выбираться, по соседям спрашивали, кому помощь нужна", – продолжил Оганисян, отмечая, что в это время в поселке уже работали спасатели. Сейчас мужчина находится в ПВР в санатории "Карабашмеди" вместе со своей кошкой Муркой, уличных собак он отвязал и закрыл в доме. "Кошку решили взять с собой. Кошку зовут Мурка", – уточнил он. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет. Также, по данным областного правительства, из-за угрозы паводка режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности – в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС, и повышенной готовности.

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области