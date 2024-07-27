Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
Житель Киолима рассказал, как спасал соседей и животных во время прорыва дамбы
© РИА НовостиЖитель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы
© РИА Новости
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы
КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы.
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"Услышали шум, гул сильный. Сначала отключился свет, примерно в одно время с этим шумом. Мы думали, может, на дамбе просто спускают воду. Но буквально в течение каких-то минут увидели бурный поток. Пытались выгнать машину – не успели", – сказал собеседник агентства.
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"Я забрался на возвышенность какую-то, муж сестры был в машине. Помогали – скотину открывали у соседей, чтобы выпустить. Я понял всю серьезность, когда повернул голову, а там машины плывут в стороне. В течение какого-то времени переждали, вся волна сошла, начали выбираться, по соседям спрашивали, кому помощь нужна", – продолжил Оганисян, отмечая, что в это время в поселке уже работали спасатели.
Сейчас мужчина находится в ПВР в санатории "Карабашмеди" вместе со своей кошкой Муркой, уличных собак он отвязал и закрыл в доме. "Кошку решили взять с собой. Кошку зовут Мурка", – уточнил он.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет.
Также, по данным областного правительства, из-за угрозы паводка режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности – в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС, и повышенной готовности.