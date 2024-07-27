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Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
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13:37 27.07.2024 (обновлено: 13:41 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:37
2024-07-27T13:41
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы. "Услышали шум, гул сильный. Сначала отключился свет, примерно в одно время с этим шумом. Мы думали, может, на дамбе просто спускают воду. Но буквально в течение каких-то минут увидели бурный поток. Пытались выгнать машину – не успели", – сказал собеседник агентства. "Я забрался на возвышенность какую-то, муж сестры был в машине. Помогали – скотину открывали у соседей, чтобы выпустить. Я понял всю серьезность, когда повернул голову, а там машины плывут в стороне. В течение какого-то времени переждали, вся волна сошла, начали выбираться, по соседям спрашивали, кому помощь нужна", – продолжил Оганисян, отмечая, что в это время в поселке уже работали спасатели. Сейчас мужчина находится в ПВР в санатории "Карабашмеди" вместе со своей кошкой Муркой, уличных собак он отвязал и закрыл в доме. "Кошку решили взять с собой. Кошку зовут Мурка", – уточнил он. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет. Также, по данным областного правительства, из-за угрозы паводка режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности – в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС, и повышенной готовности.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html
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4.7
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы

Житель Киолима рассказал, как спасал соседей и животных во время прорыва дамбы

© РИА НовостиЖитель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы
Читать ria.ru в
КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель подтопленного челябинского поселка Киолим Артур Оганисян рассказал РИА Новости, как спасал соседей и их животных во время прорыва дамбы.
«
"Услышали шум, гул сильный. Сначала отключился свет, примерно в одно время с этим шумом. Мы думали, может, на дамбе просто спускают воду. Но буквально в течение каких-то минут увидели бурный поток. Пытались выгнать машину – не успели", – сказал собеседник агентства.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Вчера, 09:31
«
"Я забрался на возвышенность какую-то, муж сестры был в машине. Помогали – скотину открывали у соседей, чтобы выпустить. Я понял всю серьезность, когда повернул голову, а там машины плывут в стороне. В течение какого-то времени переждали, вся волна сошла, начали выбираться, по соседям спрашивали, кому помощь нужна", – продолжил Оганисян, отмечая, что в это время в поселке уже работали спасатели.
Сейчас мужчина находится в ПВР в санатории "Карабашмеди" вместе со своей кошкой Муркой, уличных собак он отвязал и закрыл в доме. "Кошку решили взять с собой. Кошку зовут Мурка", – уточнил он.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет.
Также, по данным областного правительства, из-за угрозы паводка режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности – в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС, и повышенной готовности.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Вчера, 10:15
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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