https://ria.ru/20240727/dagestan-1962363929.html
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 27.07.2024
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света
В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:02
2024-07-27T13:02
2024-07-27T13:55
происшествия
махачкала
буйнакск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925871215_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_182b95e135809e267ea47d8092a95248.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация об аварийном отключении электроснабжения частично на территории 130 населенных пунктов <…> и частично двух городов", — говорится в релизе.Авария затронула жителей столицы республики Махачкалы и города Буйнакска, а также девяти муниципальных районов:Всего под отключение попали 62 366 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.
https://ria.ru/20240726/programma-1962073430.html
махачкала
буйнакск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925871215_2:0:758:567_1920x0_80_0_0_19d0f0f692b9c304fc86da4e6d44801b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света
МЧС: сто тридцать сел и девять населенных пунктов в Дагестане остались без света