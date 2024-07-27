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В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 27.07.2024
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13:02 27.07.2024 (обновлено: 13:55 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/dagestan-1962363929.html
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 27.07.2024
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света
В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:02
2024-07-27T13:55
происшествия
махачкала
буйнакск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация об аварийном отключении электроснабжения частично на территории 130 населенных пунктов &lt;…&gt; и частично двух городов", — говорится в релизе.Авария затронула жителей столицы республики Махачкалы и города Буйнакска, а также девяти муниципальных районов:Всего под отключение попали 62 366 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.
https://ria.ru/20240726/programma-1962073430.html
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происшествия, махачкала, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света

МЧС: сто тридцать сел и девять населенных пунктов в Дагестане остались без света

© Фото : Национальная полиция УкраиныПовреждения рядом с ЛЭП в Киеве
Повреждения рядом с ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация об аварийном отключении электроснабжения частично на территории 130 населенных пунктов <…> и частично двух городов", — говорится в релизе.
Авария затронула жителей столицы республики Махачкалы и города Буйнакска, а также девяти муниципальных районов:
  • Гунибского;
  • Чародинского;
  • Акушинского;
  • Хунзахского;
  • Табасаранского;
  • Хивского;
  • Кайтагского;
  • Магарамкентского;
  • Тляратинского.
Всего под отключение попали 62 366 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана
26 июля, 08:10
 
ПроисшествияМахачкалаБуйнакскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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