https://ria.ru/20240727/dagestan-1962363929.html

В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света

В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 27.07.2024

В Дагестане более ста населенных пунктов остались без света

В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:02

2024-07-27T13:02

2024-07-27T13:55

происшествия

махачкала

буйнакск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 27 июл — РИА Новости. В Дагестане 130 сел и два города остались без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация об аварийном отключении электроснабжения частично на территории 130 населенных пунктов <…> и частично двух городов", — говорится в релизе.Авария затронула жителей столицы республики Махачкалы и города Буйнакска, а также девяти муниципальных районов:Всего под отключение попали 62 366 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.

https://ria.ru/20240726/programma-1962073430.html

махачкала

буйнакск

россия

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происшествия, махачкала, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)