https://ria.ru/20240727/dagestan-1962343531.html

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске - РИА Новости, 27.07.2024

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:12

2024-07-27T10:12

2024-07-27T10:37

происшествия

каспийск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России."Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на (улице) Ленина, напротив спортзала "Молот", - сказал в ходе опроса один из задержанных. В этом месте в Каспийске расположена церковь Казанской иконы Божией Матери. ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html

каспийск

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Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери ФСБ показала кадры задержания боевиков, планировавших взорвать церковь иконы Казанской Божией матери в Каспийске. 2024-07-27T10:12 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)