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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске - РИА Новости, 27.07.2024
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10:12 27.07.2024 (обновлено: 10:37 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/dagestan-1962343531.html
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске - РИА Новости, 27.07.2024
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске
Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:12
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происшествия
каспийск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России."Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на (улице) Ленина, напротив спортзала "Молот", - сказал в ходе опроса один из задержанных. В этом месте в Каспийске расположена церковь Казанской иконы Божией Матери. ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html
каспийск
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Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
ФСБ показала кадры задержания боевиков, планировавших взорвать церковь иконы Казанской Божией матери в Каспийске.
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происшествия, каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Каспийск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь в Каспийске

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
«
"Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на (улице) Ленина, напротив спортзала "Молот", - сказал в ходе опроса один из задержанных. В этом месте в Каспийске расположена церковь Казанской иконы Божией Матери.
ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.
Видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
23 июня, 23:35
 
ПроисшествияКаспийскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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