Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат по 20 тысяч рублей
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПоселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024
Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер.
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"Во-первых, речь идет о материальной помощи – 20 тысяч рублей на каждого человека. Министерство социальных отношений Челябинской области уже начало прием заявлений. Здесь работают специалисты, в ПВР обзванивают жителей, которые находятся у родственников. Далее будут еще выплаты за утрату имущества по установленному законодательством порядку", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
По словам Текслера, силами МЧС России, полиции, администрации Карабашского городского округа были эвакуированы 163 человека из четырех населенных пунктов: Киолим, Байдашево, Мухаметово и Карасево. В общей сложности, в поселке Киолим подтоплены 20 домов. В ПВР разместились только восемь жителей, остальные разъехались по родственникам, либо на другое место жительства.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах введен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.