https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html

Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты

Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты - РИА Новости, 27.07.2024

Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты

Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:34

2024-07-27T13:34

2024-07-27T19:19

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Во-первых, речь идет о материальной помощи – 20 тысяч рублей на каждого человека. Министерство социальных отношений Челябинской области уже начало прием заявлений. Здесь работают специалисты, в ПВР обзванивают жителей, которые находятся у родственников. Далее будут еще выплаты за утрату имущества по установленному законодательством порядку", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. По словам Текслера, силами МЧС России, полиции, администрации Карабашского городского округа были эвакуированы 163 человека из четырех населенных пунктов: Киолим, Байдашево, Мухаметово и Карасево. В общей сложности, в поселке Киолим подтоплены 20 домов. В ПВР разместились только восемь жителей, остальные разъехались по родственникам, либо на другое место жительства. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах введен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области