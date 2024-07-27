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Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты - РИА Новости, 27.07.2024
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13:34 27.07.2024 (обновлено: 19:19 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты - РИА Новости, 27.07.2024
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты
Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:34
2024-07-27T19:19
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Во-первых, речь идет о материальной помощи – 20 тысяч рублей на каждого человека. Министерство социальных отношений Челябинской области уже начало прием заявлений. Здесь работают специалисты, в ПВР обзванивают жителей, которые находятся у родственников. Далее будут еще выплаты за утрату имущества по установленному законодательством порядку", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. По словам Текслера, силами МЧС России, полиции, администрации Карабашского городского округа были эвакуированы 163 человека из четырех населенных пунктов: Киолим, Байдашево, Мухаметово и Карасево. В общей сложности, в поселке Киолим подтоплены 20 домов. В ПВР разместились только восемь жителей, остальные разъехались по родственникам, либо на другое место жительства. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах введен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты

Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПоселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024
Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Жители Челябинской области, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер.
«
"Во-первых, речь идет о материальной помощи – 20 тысяч рублей на каждого человека. Министерство социальных отношений Челябинской области уже начало прием заявлений. Здесь работают специалисты, в ПВР обзванивают жителей, которые находятся у родственников. Далее будут еще выплаты за утрату имущества по установленному законодательством порядку", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Вчера, 09:31
По словам Текслера, силами МЧС России, полиции, администрации Карабашского городского округа были эвакуированы 163 человека из четырех населенных пунктов: Киолим, Байдашево, Мухаметово и Карасево. В общей сложности, в поселке Киолим подтоплены 20 домов. В ПВР разместились только восемь жителей, остальные разъехались по родственникам, либо на другое место жительства.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах введен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Вчера, 10:15
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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