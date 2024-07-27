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Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины - РИА Новости, 27.07.2024
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08:11 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html
Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины
Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины - РИА Новости, 27.07.2024
Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины
Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины, которой, по данным... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:11
2024-07-27T08:11
происшествия
москва
дмитрий булгаков
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины, которой, по данным следствия, заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА Новости. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Как сообщил источник РИА Новости, он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. В результате этого, по данным источника, была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные пайки, мясо говядины заменялось свининой и курятиной. Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор "Грязинского пищевого комбината" Михайленков, были арестованы еще в апреле. Александр Михайленко, по данным системы "БИР-Аналитик", является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании "Торговый дом "Ясени", основным видом деятельности которой является разведение свиней. Кроме того, Михайленко учредил московскую фирму "Динго-металл", занимающуюся торговлей металлоконструкциями. Как следует из решения арбитражного суда города Москвы, в июне 2024 года компания была объявлена банкротом. Фигурант уголовного дела также является учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов "КонсервПакЛам", которая также проходит по уголовному делу бывшего замминистра обороны Булгакова. Вторая по размеру доля в компании принадлежит однофамилице арестованного - Полине Михайленко. Однофамилец задержанного - Михаил Михайленко с отчеством Александрович - является учредителем другой компании, связанной с "Грязинским пищевым комбинатом", "ГПК - Продтара", которая производила бумажную и картонную тару. Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова, ООО "Бруно" также связана с фамилией Михайленко. Ее гендиректором является другой однофамилец арестованного - Сергей Михайленко, также с отчеством Александрович. Основным видом деятельности компании, по данным системы "БИР-Аналитик", является оптовая торговля бумагой и картоном.
https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html
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происшествия, москва, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Москва, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины

Арестованный по делу Булгакова Михайленко владел фирмой по производству свинины

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины, которой, по данным следствия, заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА Новости.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Как сообщил источник РИА Новости, он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. В результате этого, по данным источника, была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные пайки, мясо говядины заменялось свининой и курятиной. Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор "Грязинского пищевого комбината" Михайленков, были арестованы еще в апреле.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова
26 июля, 15:09
Александр Михайленко, по данным системы "БИР-Аналитик", является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании "Торговый дом "Ясени", основным видом деятельности которой является разведение свиней.
Кроме того, Михайленко учредил московскую фирму "Динго-металл", занимающуюся торговлей металлоконструкциями. Как следует из решения арбитражного суда города Москвы, в июне 2024 года компания была объявлена банкротом.
Фигурант уголовного дела также является учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов "КонсервПакЛам", которая также проходит по уголовному делу бывшего замминистра обороны Булгакова. Вторая по размеру доля в компании принадлежит однофамилице арестованного - Полине Михайленко.
Однофамилец задержанного - Михаил Михайленко с отчеством Александрович - является учредителем другой компании, связанной с "Грязинским пищевым комбинатом", "ГПК - Продтара", которая производила бумажную и картонную тару.
Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова, ООО "Бруно" также связана с фамилией Михайленко. Ее гендиректором является другой однофамилец арестованного - Сергей Михайленко, также с отчеством Александрович. Основным видом деятельности компании, по данным системы "БИР-Аналитик", является оптовая торговля бумагой и картоном.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Фигуранта дела генерала Попова отпустили под домашний арест
15 июля, 17:58
 
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