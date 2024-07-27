https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962312168.html
Экс-замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России
Экс-замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России - РИА Новости, 27.07.2024
Экс-замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России
При вынесении приговора суд может лишить экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России, рассказал РИА Новости юрист и... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:17
2024-07-27T03:17
2024-07-27T04:45
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
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вооруженные силы рф
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. При вынесении приговора суд может лишить экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России, рассказал РИА Новости юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "В некоторых случаях суд оставляет за осужденным звание Героя России. Но это происходит тогда, когда лицо совершило безусловно геройский поступок. Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен", - сообщил Хаминский. Юрист отметил, что вопрос о том, будет ли лишен Булгаков званий и наград, содержится в статье 48 УК РФ. Суд при вынесении приговора, оценив обстоятельства совершения преступного деяния, может принять решение о лишении осужденного воинского и почетного званий, а также государственных наград. "Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания", - заключил Хаминский. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и Следственный комитет сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240726/zamministra-1962173148.html
https://ria.ru/20240720/ivanov-1960898738.html
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дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, россия, происшествия
Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Россия, Происшествия
Экс-замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России
Юрист Хаминский: суд может лишить генерала Булгакова звания Героя России
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. При вынесении приговора суд может лишить экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России, рассказал РИА Новости юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В некоторых случаях суд оставляет за осужденным звание Героя России. Но это происходит тогда, когда лицо совершило безусловно геройский поступок. Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен", - сообщил Хаминский.
Юрист отметил, что вопрос о том, будет ли лишен Булгаков званий и наград, содержится в статье 48 УК РФ. Суд при вынесении приговора, оценив обстоятельства совершения преступного деяния, может принять решение о лишении осужденного воинского и почетного званий, а также государственных наград.
"Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания", - заключил Хаминский.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК
возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ
и Следственный комитет сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.