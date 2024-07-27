https://ria.ru/20240727/briks-1962400810.html

Муфтии стран БРИКС уверены в расширении духовного диалога

Муфтии стран БРИКС уверены в расширении духовного диалога - РИА Новости, 27.07.2024

Муфтии стран БРИКС уверены в расширении духовного диалога

Муфтии и религиозные деятели стран БРИКС в интервью РИА Новости выразили уверенность в расширении духовного диалога в рамках деятельности этой организации по... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:15

2024-07-27T17:15

2024-07-27T17:15

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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Муфтии и религиозные деятели стран БРИКС в интервью РИА Новости выразили уверенность в расширении духовного диалога в рамках деятельности этой организации по итогам заседания форума "Духовный Шелковый путь". Международный форум "Духовный Шелковый путь" состоялся в Казани 25-26 июля с участием муфтиев и религиозных деятелей России, стран СНГ, ЮАР, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ирана и других государств. Также в столице Татарстана состоялся международный конкурс чтецов Корана стран БРИКС. В пятницу религиозные деятели РФ, ОАЭ, Ирана, Египта, КНР, Бразилии, Эфиопии, Индии, ЮАР подписали документ о сотрудничестве. "Муфтии стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве в деле сохранения духовно-нравственных, семейных ценностей, любви к Родине, неприятия экстремизма, противостояния терроризму. Знаменательно, подписание прошло перед заседанием БРИКС. Таким образом, религиозные деятели благословили лидеров наших стран. Диалог духовных деятелей стран БРИКС непременно будет продолжен", - рассказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин. Глава Высшего совета по делам ислама и имамов Бразилии Халед Резк ас-Сайед Таки эд-Дин сообщил РИА Новости, что впервые посещает Россию и проект "Духовный Шелковый путь" для мусульман его страны имеет важное значение. "Территориально Россия и Бразилия находятся далеко друг от друга, но духовно мы очень близки. Не буду загадывать, но я допускаю возможность проведения "Духовного Шелкового пути" в нашей стране с приглашением муфтиев стран БРИКС. Российские мусульмане данным проектом показали хороший пример религиозного взаимодействия последователей ислама с представителями Русской православной церкви в вашей стране", - сказал Халед Резк ас-Сайед Таки эд-Дин. Председатель Высшего совета по делам ислама, Совета ученых и Совета по межрелигиозному диалогу Эфиопии муфтий Хаджи Ибрахим Тухфа в интервью агентству отметил высокую организацию и состав участников форума. "Мы провели переговоры не только с муфтиями стран БРИКС, но и представителями Администрации президента России, государственных органов Татарстана, священнослужителями РПЦ. Для Африки присутствие России на континенте важно для моей страны", - добавил он. Глава Организации исламского образования Южно-Африканской Республики (ЮАР) Ахмед Юсуф Локхат подчеркнул, что форум завершился подписанием резолюции муфтиев стран БРИКС о сотрудничестве в сфере образования, просвещения, противостояния экстремизму и терроризму. "Это было логичным финалом форума и весьма значительным шагом в продвижении миролюбивых идей исламской религии во всем мире. Знаменательно, что все это происходило в России – стране с великой историей и культурой, замечательными людьми", - сообщил представитель ЮАР. Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда (ОАЭ) Халиф Мубарак Аз-Захири рассказал РИА Новости, что религиозный диалог муфтиев должен быть продолжен. "Это крупный международный проект, и он должен иметь продолжение, что крайне важно в современных условиях, в том числе, для ОАЭ", - считает он. V Международная научно-богословская конференция организована ДУМ РФ, Советом муфтиев России (СМР) и Университетом гуманитарных наук имени Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан. Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии и Китае.

https://ria.ru/20240724/premiya-1961598539.html

https://radiosputnik.ru/20240521/primakov-1947541518.html

https://ria.ru/20240516/svyazi-1946416250.html

https://radiosputnik.ru/20240521/1947528959.html

https://ria.ru/20240307/krym-1931804770.html

https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html

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справки, россия, оаэ, республика татарстан (татарстан), равиль гайнутдин