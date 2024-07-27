https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html

Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, считает эксперт

Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 27.07.2024

Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, считает эксперт

Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, но это не только количественные изменения, ведь то, что производится в странах альянса, потребляется в основном на... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:38

2024-07-27T07:38

2024-07-27T07:38

россия

бразилия

индия

георгий толорая

брикс

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, но это не только количественные изменения, ведь то, что производится в странах альянса, потребляется в основном на Западе, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. Нынешний год начался с присоединения новых членов к БРИКС – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав объединения расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. "Цифры, конечно, впечатляют, но рассматривать их нужно не в двухмерном измерении, а в 3D. С одной стороны, все эти цифры важны, поскольку свидетельствуют о том, что соотношение в мире мало-помалу меняется в пользу БРИКС. Но с другой, пока это - лишь количественные изменения",- сказал он. По его словам, когда речь идет, например, об объемах добываемой нефти, газа, других ресурсов, надо смотреть на то, куда они идут. "Так вот то, что производится в странах БРИКС, потребляется в основном на Западе",- подчеркнул собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240725/brics-1962004665.html

https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

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россия, бразилия, индия, георгий толорая, брикс, в мире