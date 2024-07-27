https://ria.ru/20240727/bezopasnost-1962418445.html
Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ
Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024
Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России наряду с Минобороны принять участие в обеспечении безопасности и порядка... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:20
2024-07-27T19:20
2024-07-27T19:20
безопасность
россия
санкт-петербург
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
день военно-морского флота
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России наряду с Минобороны принять участие в обеспечении безопасности и порядка во время Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ принят во исполнение указа РФ президента о проведении парада ВМФ в 2024 году. "МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", - указано в распоряжении. ФСБ и ФСО также поручено оказать содействие Минобороны при подготовке и проведении парада по закрепленным направлениям деятельности. Росгвардия, согласно распоряжению кабмина, должна будет принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. "МЧС России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать содействие Минобороны России в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240726/den_vmf-1959233813.html
https://ria.ru/20240727/parad-1962417736.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день военно-морского флота
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День Военно-Морского Флота
Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ
Мишустин поручил МВД, МЧС и Росгвардии обеспечить безопасность на параде ВМФ