https://ria.ru/20240727/bezopasnost-1962418445.html

Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ

Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024

Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность на параде ВМФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России наряду с Минобороны принять участие в обеспечении безопасности и порядка... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T19:20

2024-07-27T19:20

2024-07-27T19:20

безопасность

россия

санкт-петербург

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

день военно-морского флота

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО России наряду с Минобороны принять участие в обеспечении безопасности и порядка во время Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ принят во исполнение указа РФ президента о проведении парада ВМФ в 2024 году. "МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", - указано в распоряжении. ФСБ и ФСО также поручено оказать содействие Минобороны при подготовке и проведении парада по закрепленным направлениям деятельности. Росгвардия, согласно распоряжению кабмина, должна будет принять участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. "МЧС России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать содействие Минобороны России в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240726/den_vmf-1959233813.html

https://ria.ru/20240727/parad-1962417736.html

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безопасность, россия, санкт-петербург, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день военно-морского флота