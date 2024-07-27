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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 27.07.2024
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО около 21.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:30
2024-07-27T23:30
2024-07-27T23:34
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 21.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России."Двадцать седьмого июля текущего года около 21.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240727/kiev-1962400466.html
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО сбила 2 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью