https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962319692.html

В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ

В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ

Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:04

2024-07-27T06:04

2024-07-27T06:12

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее, в 4.36 мск, в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. Также в Добровском муниципальном округе сохраняется угроза атаки БПЛА."Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. Прошу не публиковать фото и видео о последствиях атак", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов