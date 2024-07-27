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В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ
В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ
Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:04
2024-07-27T06:04
2024-07-27T06:12
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
россия
игорь артамонов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее, в 4.36 мск, в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. Также в Добровском муниципальном округе сохраняется угроза атаки БПЛА."Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. Прошу не публиковать фото и видео о последствиях атак", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
В Липецкой области рядом с жилым домом упал беспилотник ВСУ
Артамонов: в селе Ратчино в Липецкой области рядом с домом упал беспилотник ВСУ