https://ria.ru/20240727/bashkirija-1962359630.html

В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села

В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села - РИА Новости, 27.07.2024

В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села

Сорок пять жителей села в Бурзянском районе Башкирии и 24 туристов эвакуировали из зоны подтопления, где вода вошла в 15 домов, сообщил глава района Газиз... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:30

2024-07-27T12:30

2024-07-27T12:35

происшествия

россия

сибай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 27 июл - РИА Новости. Сорок пять жителей села в Бурзянском районе Башкирии и 24 туристов эвакуировали из зоны подтопления, где вода вошла в 15 домов, сообщил глава района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Во многих районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки. "Из-за большого объема воды в деревне Миндигулово подтопило 15 домов, где проживают 45 человек из них 18 детей, СЗО в зоне подтопления нет. Начали эвакуацию населения из этих домов, были эвакуированы 45 человек из них 18 детей, которые были размещены по родственникам. Для размещения эвакуируемого населения был развернут ПВР в СДК д. Миндигулово, однако они отказались от размещения в ПВР", - написал районный мэр. По его словам, также были эвакуированы 24 туриста из зоны подтопления, туроператоры разместили их в селе Старосубхангулово и деревне Миндигулово. "Провели работы по укреплению берега реки Белая в селе Старосубхангулово. Для эвакуации населения подготовлено 3 автобуса, подготовлен ПВР в школе села Старосубхангулово", - информирует Манапов. В ГУ МЧС России по республике сообщают, что на контроле спасателей находится 18 ситуаций в 8 муниципальных образованиях, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком районах и городе Сибай. Угрозы затопления нет. "Для оперативного реагирования и оказания помощи населению в наиболее подверженных подтоплению районах из Уфы был направлен аэромибильный отряд. Ситуация с размывом насыпного участка дамбы в Челябинской области на обстановку с подтоплениями в республике Башкортостан не повлияла", - говорится в сообщении башкирских спасателей.

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html

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происшествия, россия, сибай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)