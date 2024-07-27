Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 27.07.2024 (обновлено: 12:35 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/bashkirija-1962359630.html
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села - РИА Новости, 27.07.2024
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села
Сорок пять жителей села в Бурзянском районе Башкирии и 24 туристов эвакуировали из зоны подтопления, где вода вошла в 15 домов, сообщил глава района Газиз... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:30
2024-07-27T12:35
происшествия
россия
сибай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962359873_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d209c0433788ca50575ea5c57cb04df.jpg
УФА, 27 июл - РИА Новости. Сорок пять жителей села в Бурзянском районе Башкирии и 24 туристов эвакуировали из зоны подтопления, где вода вошла в 15 домов, сообщил глава района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Во многих районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки. "Из-за большого объема воды в деревне Миндигулово подтопило 15 домов, где проживают 45 человек из них 18 детей, СЗО в зоне подтопления нет. Начали эвакуацию населения из этих домов, были эвакуированы 45 человек из них 18 детей, которые были размещены по родственникам. Для размещения эвакуируемого населения был развернут ПВР в СДК д. Миндигулово, однако они отказались от размещения в ПВР", - написал районный мэр. По его словам, также были эвакуированы 24 туриста из зоны подтопления, туроператоры разместили их в селе Старосубхангулово и деревне Миндигулово. "Провели работы по укреплению берега реки Белая в селе Старосубхангулово. Для эвакуации населения подготовлено 3 автобуса, подготовлен ПВР в школе села Старосубхангулово", - информирует Манапов. В ГУ МЧС России по республике сообщают, что на контроле спасателей находится 18 ситуаций в 8 муниципальных образованиях, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком районах и городе Сибай. Угрозы затопления нет. "Для оперативного реагирования и оказания помощи населению в наиболее подверженных подтоплению районах из Уфы был направлен аэромибильный отряд. Ситуация с размывом насыпного участка дамбы в Челябинской области на обстановку с подтоплениями в республике Башкортостан не повлияла", - говорится в сообщении башкирских спасателей.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html
https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html
россия
сибай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962359873_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8f01aab39cf62f2c2b2e127ab7b71c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сибай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сибай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села

В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села и 24 туристов

© Фото : Газиз Манапов/ВКонтаткеПаводок в деревне Миндигулово в Башкирии
Паводок в деревне Миндигулово в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Газиз Манапов/ВКонтатке
Паводок в деревне Миндигулово в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 27 июл - РИА Новости. Сорок пять жителей села в Бурзянском районе Башкирии и 24 туристов эвакуировали из зоны подтопления, где вода вошла в 15 домов, сообщил глава района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Во многих районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Вчера, 09:31
«
"Из-за большого объема воды в деревне Миндигулово подтопило 15 домов, где проживают 45 человек из них 18 детей, СЗО в зоне подтопления нет. Начали эвакуацию населения из этих домов, были эвакуированы 45 человек из них 18 детей, которые были размещены по родственникам. Для размещения эвакуируемого населения был развернут ПВР в СДК д. Миндигулово, однако они отказались от размещения в ПВР", - написал районный мэр.
По его словам, также были эвакуированы 24 туриста из зоны подтопления, туроператоры разместили их в селе Старосубхангулово и деревне Миндигулово.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Вчера, 10:15
«
"Провели работы по укреплению берега реки Белая в селе Старосубхангулово. Для эвакуации населения подготовлено 3 автобуса, подготовлен ПВР в школе села Старосубхангулово", - информирует Манапов.
В ГУ МЧС России по республике сообщают, что на контроле спасателей находится 18 ситуаций в 8 муниципальных образованиях, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком районах и городе Сибай. Угрозы затопления нет.
"Для оперативного реагирования и оказания помощи населению в наиболее подверженных подтоплению районах из Уфы был направлен аэромибильный отряд. Ситуация с размывом насыпного участка дамбы в Челябинской области на обстановку с подтоплениями в республике Башкортостан не повлияла", - говорится в сообщении башкирских спасателей.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории
22 июля, 15:33
 
ПроисшествияРоссияСибайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала