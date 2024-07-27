https://ria.ru/20240727/bank-1962309103.html
Американский банк заплатит США за нарушение антироссийских санкций
Американский банк заплатит США за нарушение антироссийских санкций - РИА Новости, 27.07.2024
Американский банк заплатит США за нарушение антироссийских санкций
Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов, чтобы избежать гражданского иска за нарушение антироссийских... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:04
2024-07-27T02:04
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов, чтобы избежать гражданского иска за нарушение антироссийских санкций в 2016-2020 годах, сообщает минфин США. "State Street согласился на досудебное урегулирование возможной гражданкой ответственности за 38 очевидных нарушений санкций офиса по контролю за иностранными активами минфина", - говорится в сообщении ведомства. Выплатить 7,5 миллиона долларов финансовый институт согласился за редактирование или перевыпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских санкций, говорится в сообщении. Нарушения произошли с 2016 по 2020 годы, минфин назвал их "вопиющими", а сумму компенсации объяснил тем, что банк не раскрыл нарушения добровольно.
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министерство финансов сша, сша, в мире
Министерство финансов США, США, В мире
Американский банк заплатит США за нарушение антироссийских санкций
State Street выплатит 7,5 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов, чтобы избежать гражданского иска за нарушение антироссийских санкций в 2016-2020 годах, сообщает минфин США.
"State Street согласился на досудебное урегулирование возможной гражданкой ответственности за 38 очевидных нарушений санкций офиса по контролю за иностранными активами минфина", - говорится в сообщении ведомства.
Выплатить 7,5 миллиона долларов финансовый институт согласился за редактирование или перевыпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских санкций, говорится в сообщении. Нарушения произошли с 2016 по 2020 годы, минфин назвал их "вопиющими", а сумму компенсации объяснил тем, что банк не раскрыл нарушения добровольно.