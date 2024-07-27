https://ria.ru/20240727/bakalchuk-1962397129.html

Глава DNS предупредил владелицу Wildberries о риске потери бизнеса

Глава DNS предупредил владелицу Wildberries о риске потери бизнеса - РИА Новости, 27.07.2024

Глава DNS предупредил владелицу Wildberries о риске потери бизнеса

Совладелец и глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупредил в своем Telegram-канале основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук о... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:50

2024-07-27T16:50

2024-07-27T17:05

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

адам делимханов

wildberries

госдума рф

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Совладелец и глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупредил в своем Telegram-канале основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук о возможных негативных последствиях слияния WB и компании-оператора наружной рекламы Russ."Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB", — написал он.Предприниматель назвал развертывающуюся вокруг маркетплейса ситуацию на фоне бракоразводного процесса супругов Бакальчук беспрецедентным. Он добавил, что Татьяна, как единоличный владелец WB, может принимать "не очень правильные" решения.Бизнесмен считает, что Wildberries не нуждается в рекламе, а юридически объединение выглядит "как создание ООО "РВБ", в котором 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз" и 35% ООО "Стинн" – головной организации Группы Russ"."Далее туда уже передано 27 дочерних юридических лиц от ООО "Вайлдберриз", и есть информация, что с контрагентами WB перезаключаются договоры на ООО "РВБ", — указал он, отметив, что если события будут развиваться в этом направлении, то весь бизнес переведут на "РВБ".Алексеев считает, что в итоге у "Вайлдберриз" останутся только права на торговые знаки и сайт.Татьяна Бакальчук 23 июля написала пост в Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.Также стало известно, что совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961571331.html

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, ситуация вокруг wildberries