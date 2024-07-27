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Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024
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17:55 27.07.2024 (обновлено: 17:56 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/azija-1962406166.html
Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан
Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024
Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан
Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:55
2024-07-27T17:56
в мире
азия
венгрия
китай
виктор орбан
брикс
шос
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. "На долгие десятилетия, если не столетия, Азия станет определяющим центром мира. Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, можно продолжать. Платформы уже создаются - есть инициатива БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, которая строит новую мировую экономику вокруг этих стран", - сказал Орбан.По его словам, это необратимый процесс, потому что у Азии высокая демография, технологические преимущества во все большем количестве сфер, "в Азии будет или уже сейчас есть больше всего денег, самые крупные финансовые фонды, самые крупные предприятия будут азиатскими, там будут лучшие университеты, лучшие научно-исследовательские институты мира, лучшие биржи, там будет или уже есть самое развитое исследование космоса и самые развитые медицинские исследования". По мнению Орбана, процесс стал необратимым в 2001 году, когда Китай пригласили в ВТО. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
https://ria.ru/20240727/aziya-1962321225.html
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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в мире, азия, венгрия, китай, виктор орбан, брикс, шос, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Азия, Венгрия, Китай, Виктор Орбан, БРИКС, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО)
Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан

Орбан: БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
"На долгие десятилетия, если не столетия, Азия станет определяющим центром мира. Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, можно продолжать. Платформы уже создаются - есть инициатива БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, которая строит новую мировую экономику вокруг этих стран", - сказал Орбан.
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По его словам, это необратимый процесс, потому что у Азии высокая демография, технологические преимущества во все большем количестве сфер, "в Азии будет или уже сейчас есть больше всего денег, самые крупные финансовые фонды, самые крупные предприятия будут азиатскими, там будут лучшие университеты, лучшие научно-исследовательские институты мира, лучшие биржи, там будет или уже есть самое развитое исследование космоса и самые развитые медицинские исследования".
По мнению Орбана, процесс стал необратимым в 2001 году, когда Китай пригласили в ВТО.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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В миреАзияВенгрияКитайВиктор ОрбанБРИКСШОСВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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