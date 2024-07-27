https://ria.ru/20240727/azija-1962406166.html

Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан

Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024

Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, заявил Орбан

Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:55

2024-07-27T17:55

2024-07-27T17:56

в мире

азия

венгрия

китай

виктор орбан

брикс

шос

всемирная торговая организация (вто)

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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. "На долгие десятилетия, если не столетия, Азия станет определяющим центром мира. Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, можно продолжать. Платформы уже создаются - есть инициатива БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, которая строит новую мировую экономику вокруг этих стран", - сказал Орбан.По его словам, это необратимый процесс, потому что у Азии высокая демография, технологические преимущества во все большем количестве сфер, "в Азии будет или уже сейчас есть больше всего денег, самые крупные финансовые фонды, самые крупные предприятия будут азиатскими, там будут лучшие университеты, лучшие научно-исследовательские институты мира, лучшие биржи, там будет или уже есть самое развитое исследование космоса и самые развитые медицинские исследования". По мнению Орбана, процесс стал необратимым в 2001 году, когда Китай пригласили в ВТО. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.

https://ria.ru/20240727/aziya-1962321225.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

азия

венгрия

китай

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в мире, азия, венгрия, китай, виктор орбан, брикс, шос, всемирная торговая организация (вто)