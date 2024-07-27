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Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024
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10:01 27.07.2024 (обновлено: 10:02 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/aukus-1962341609.html
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров
Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:01
2024-07-27T10:02
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS - США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Мы добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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россия, атр, сша, сергей лавров, магатэ, aukus, в мире
Россия, АТР, США, Сергей Лавров, МАГАТЭ, AUKUS, В мире
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров

Лавров: Россия добивается контроля МАГАТЭ над размещением ядерного оружия в АТР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS - США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Мы добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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