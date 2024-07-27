https://ria.ru/20240727/aukus-1962341609.html
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров
Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:01
2024-07-27T10:01
2024-07-27T10:02
россия
атр
сша
сергей лавров
магатэ
aukus
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS - США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Мы добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается", - сказал он в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240313/aukus-1932732870.html
россия
атр
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, атр, сша, сергей лавров, магатэ, aukus, в мире
Россия, АТР, США, Сергей Лавров, МАГАТЭ, AUKUS, В мире
Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров
Лавров: Россия добивается контроля МАГАТЭ над размещением ядерного оружия в АТР