https://ria.ru/20240727/aukus-1962341609.html

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров

Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:01

2024-07-27T10:01

2024-07-27T10:02

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия добивается того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS - США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Мы добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается", - сказал он в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240313/aukus-1932732870.html

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россия, атр, сша, сергей лавров, магатэ, aukus, в мире