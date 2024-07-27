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Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны - РИА Новости, 27.07.2024
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23:05 27.07.2024 (обновлено: 23:06 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ataka-1962442333.html
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны - РИА Новости, 27.07.2024
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны
Министр обороны Израиля Йоав Галант определил курс действий и дал соответствующие указания военному начальству после атак по Голанским высотам, сообщает газета... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:05
2024-07-27T23:06
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
моссад
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант определил курс действий и дал соответствующие указания военному начальству после атак по Голанским высотам, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля."Галант определил курс действий и проинструктировал военное начальство в соответствии с этим", - приводит издание слова из заявления.Отмечается, что глава израильского минобороны произвел оценку ситуации с главой генерального штаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром и главой разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа.
https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты, моссад
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты, Моссад
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны

Глава МО Израиля дал указания военному начальству после атак на Голаны

© AFP 2024 / JALAA MAREYМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / JALAA MAREY
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант определил курс действий и дал соответствующие указания военному начальству после атак по Голанским высотам, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля.
"Галант определил курс действий и проинструктировал военное начальство в соответствии с этим", - приводит издание слова из заявления.
Отмечается, что глава израильского минобороны произвел оценку ситуации с главой генерального штаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром и главой разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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Вчера, 22:45
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГоланские высотыМоссад
 
 
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