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Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны - РИА Новости, 27.07.2024
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны
Министр обороны Израиля Йоав Галант определил курс действий и дал соответствующие указания военному начальству после атак по Голанским высотам, сообщает газета... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:05
2024-07-27T23:05
2024-07-27T23:06
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант определил курс действий и дал соответствующие указания военному начальству после атак по Голанским высотам, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля."Галант определил курс действий и проинструктировал военное начальство в соответствии с этим", - приводит издание слова из заявления.Отмечается, что глава израильского минобороны произвел оценку ситуации с главой генерального штаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром и главой разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты, моссад
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты, Моссад
Министр обороны Израиля дал указания военным после атак на Голаны
Глава МО Израиля дал указания военному начальству после атак на Голаны