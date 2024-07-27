https://ria.ru/20240727/asean-1962321009.html

Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса

Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны —... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:40

2024-07-27T06:40

2024-07-27T15:09

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны — председателя объединения. В зале, где проходила встреча министров с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном, вдоль стен стояли кресла для глав делегаций. На видео, опубликованном МИД, видно, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен сидят ровно друг напротив друга. По левую и правую руки от Лаврова сидят его коллеги из Брунея и Камбоджи.Встреча глав МИД стран — участниц Восточноазиатского саммита состоится позже.На этой неделе в Лаосе, который в 2024 году председательствует в АСЕАН, проходит ежегодная серия министерских и постминистерских встреч регионального блока и стран — его диалоговых партнеров. В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор сейчас находится в процессе вступления. Восточноазиатский саммит — это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров России и США.

https://ria.ru/20240725/zaharova-1961944914.html

https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html

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Лавров на встрече с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече глав МИД АСЕАН с премьером Лаоса. В зале, где проходила встреча министров с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном, вдоль стен были расположены кресла для глав делегаций. На кадрах, распространенных российским МИД, видно, что Лавров и Блинкен сидят ровно друг напротив друга. По левую и правую руки от Лаврова - главы МИД Брунея и Камбоджи. 2024-07-27T06:40 true PT1M37S

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в мире, россия, лаос, сша, сергей лавров, энтони блинкен, высший арбитражный суд рф