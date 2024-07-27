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В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин - РИА Новости, 27.07.2024
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
Мужчину, который напал с ножом на двух женщин и ограбил их в парке в центре Москвы, арестовали, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:54
2024-07-27T18:54
2024-07-27T18:57
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчину, который напал с ножом на двух женщин и ограбил их в парке в центре Москвы, арестовали, сообщает столичная прокуратура. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на женщину в парке в центре Москвы. По ее словам, потерпевшая позвонила в полицию ночью в пятницу и сообщила о том, что к ней подошел незнакомый мужчина, "нанес непроникающее ранение ножом в область лица" и отобрал личные вещи и деньги. "Мужчина, напавший на женщин в парке в центре Москвы, заключен под стражу... 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что нападение на двух женщин произошло в московском парке около улицы 1905 года. Мужчина подошел к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одной из женщин он поранил лицо, а у другой забрал деньги. "Улучив момент, подруги убежали от нападавшего. Выйдя из парка, потерпевшие обратились за медицинской помощью и вызвали правоохранителей", - добавили в прокуратуре.
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин в центре столицы
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Мужчину, который напал с ножом на двух женщин и ограбил их в парке в центре Москвы, арестовали, сообщает столичная прокуратура
.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на женщину в парке в центре Москвы. По ее словам, потерпевшая позвонила в полицию ночью в пятницу и сообщила о том, что к ней подошел незнакомый мужчина, "нанес непроникающее ранение ножом в область лица" и отобрал личные вещи и деньги.
"Мужчина, напавший на женщин в парке в центре Москвы, заключен под стражу... 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве уточнили, что нападение на двух женщин произошло в московском парке около улицы 1905 года. Мужчина подошел к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одной из женщин он поранил лицо, а у другой забрал деньги.
"Улучив момент, подруги убежали от нападавшего. Выйдя из парка, потерпевшие обратились за медицинской помощью и вызвали правоохранителей", - добавили в прокуратуре.