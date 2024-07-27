https://ria.ru/20240727/arest-1962415265.html

В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин - РИА Новости, 27.07.2024

В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

Мужчину, который напал с ножом на двух женщин и ограбил их в парке в центре Москвы, арестовали, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:54

2024-07-27T18:54

2024-07-27T18:57

происшествия

москва

россия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962415435_154:0:1171:572_1920x0_80_0_0_e7fb75ac2dd6f65969e4e0c27396d380.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчину, который напал с ножом на двух женщин и ограбил их в парке в центре Москвы, арестовали, сообщает столичная прокуратура. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на женщину в парке в центре Москвы. По ее словам, потерпевшая позвонила в полицию ночью в пятницу и сообщила о том, что к ней подошел незнакомый мужчина, "нанес непроникающее ранение ножом в область лица" и отобрал личные вещи и деньги. "Мужчина, напавший на женщин в парке в центре Москвы, заключен под стражу... 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что нападение на двух женщин произошло в московском парке около улицы 1905 года. Мужчина подошел к ним, задал несколько вопросов, после чего достал нож и потребовал передать ему деньги и ценности. Одной из женщин он поранил лицо, а у другой забрал деньги. "Улучив момент, подруги убежали от нападавшего. Выйдя из парка, потерпевшие обратились за медицинской помощью и вызвали правоохранителей", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230928/zaderzhanie-1899079100.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ирина волк