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В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск

В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск - РИА Новости, 27.07.2024

В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск

Никулинский суд Москвы с целью последующей выдачи арестовал гражданина Азербайджана, объявленного этой страной в международный розыск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:10

2024-07-27T15:10

2024-07-27T15:58

азербайджан

москва

сирия

аль-каида

в мире

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Никулинский суд Москвы с целью последующей выдачи арестовал гражданина Азербайджана, объявленного этой страной в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Ибрагимову Эльхану Мусе оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, до 2 сентября 2024 года, в целях обеспечения возможности его выдачи запрашивающей стороне - правоохранительным органам республики Азербайджан", — рассказал собеседник агентства. В суде отметили, что мужчина находится в международном розыске в связи с уголовным преследованиями в Азербайджане по обвинению в участии в преступном сообществе, а также участии в запрещённом в Азербайджане вооруженном формировании. По данным некоторых СМИ, Ибрагимов в Сирии вступил в одно из отделений "Аль-Каиды" (международная террористическая организация, запрещена в РФ).

https://ria.ru/20240221/azerbaydzhan-1928694455.html

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азербайджан, москва, сирия, аль-каида, в мире