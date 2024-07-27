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В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск
В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск - РИА Новости, 27.07.2024
В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск
Никулинский суд Москвы с целью последующей выдачи арестовал гражданина Азербайджана, объявленного этой страной в международный розыск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:10
2024-07-27T15:10
2024-07-27T15:58
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Никулинский суд Москвы с целью последующей выдачи арестовал гражданина Азербайджана, объявленного этой страной в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Ибрагимову Эльхану Мусе оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, до 2 сентября 2024 года, в целях обеспечения возможности его выдачи запрашивающей стороне - правоохранительным органам республики Азербайджан", — рассказал собеседник агентства. В суде отметили, что мужчина находится в международном розыске в связи с уголовным преследованиями в Азербайджане по обвинению в участии в преступном сообществе, а также участии в запрещённом в Азербайджане вооруженном формировании. По данным некоторых СМИ, Ибрагимов в Сирии вступил в одно из отделений "Аль-Каиды" (международная террористическая организация, запрещена в РФ).
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азербайджан, москва, сирия, аль-каида, в мире
Азербайджан, Москва, Сирия, Аль-Каида, В мире
В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в розыск
В Москве арестовали гражданина Азербайджана, объявленного в международный розыск
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Никулинский суд Москвы с целью последующей выдачи арестовал гражданина Азербайджана, объявленного этой страной в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Ибрагимову Эльхану Мусе оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, до 2 сентября 2024 года, в целях обеспечения возможности его выдачи запрашивающей стороне - правоохранительным органам республики Азербайджан", — рассказал собеседник агентства.
В суде отметили, что мужчина находится в международном розыске в связи с уголовным преследованиями в Азербайджане по обвинению в участии в преступном сообществе, а также участии в запрещённом в Азербайджане вооруженном формировании.
По данным некоторых СМИ, Ибрагимов в Сирии
вступил в одно из отделений "Аль-Каиды
" (международная террористическая организация, запрещена в РФ
).