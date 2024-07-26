https://ria.ru/20240726/zemlya-1962063471.html

Космонавт объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю

Космонавт объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю - РИА Новости, 26.07.2024

Космонавт объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю

Есть люди, которые подвергают сомнению все, не верят, что Земля круглая, что Юрий Гагарин полетел в космос, не надо обращать на них внимание и стараться их... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:43

2024-07-26T03:43

2024-07-26T06:02

земля

россия

луна

олег артемьев

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Есть люди, которые подвергают сомнению все, не верят, что Земля круглая, что Юрий Гагарин полетел в космос, не надо обращать на них внимание и стараться их переспорить, надо реагировать с юмором, заявил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев."Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению", — сказал Артемьев на вопрос, почему некоторые верят в "плоскую" Землю.По его словам, есть люди, которые не верят, что Гагарин летал в космос, которые не верят, что американцы были на Луне."Есть люди, которые подвергают сомнению все. Поэтому тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором", — добавил Артемьев.

https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html

https://ria.ru/20240530/yaponiya-1949302055.html

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земля, россия, луна, олег артемьев, юрий гагарин (космонавт)