В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией
Подоляк: мирное соглашение с Россией может привести к заморозке конфликта
© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией.
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"Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал украинский политик.
Подписание мирного соглашения он назвал "сделкой с дьяволом".
О возможности начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта ранее высказывались сам Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний на переговорах с китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов разговаривать с российской стороной, но впоследствии в украинском МИД заявили, что не видят готовности со стороны Москвы. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул о готовности Киева к такому диалогу.
Как отметили в Кремле, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.
При этом на Украине на законодательном уровне действует запрет на ведение переговоров. Киевские власти игнорируют заявления Москвы о готовности вести диалог.
В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.