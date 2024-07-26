Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 26.07.2024 (обновлено: 11:52 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/zelenskij-1962099450.html
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией - РИА Новости, 26.07.2024
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:46
2024-07-26T11:52
в мире
киев
россия
москва
михаил подоляк
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией. &quot;Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию&quot;, — сказал украинский политик.Подписание мирного соглашения он назвал "сделкой с дьяволом".О возможности начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта ранее высказывались сам Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний на переговорах с китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов разговаривать с российской стороной, но впоследствии в украинском МИД заявили, что не видят готовности со стороны Москвы. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул о готовности Киева к такому диалогу.Как отметили в Кремле, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.При этом на Украине на законодательном уровне действует запрет на ведение переговоров. Киевские власти игнорируют заявления Москвы о готовности вести диалог.В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
https://ria.ru/20240725/nebenzja-1962021894.html
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c46bca0325cc6c91befa84f87eb0040e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, москва, михаил подоляк, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид кнр
В мире, Киев, Россия, Москва, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД КНР
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией

Подоляк: мирное соглашение с Россией может привести к заморозке конфликта

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией.
«

"Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал украинский политик.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах
Вчера, 18:49
Подписание мирного соглашения он назвал "сделкой с дьяволом".
О возможности начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта ранее высказывались сам Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний на переговорах с китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов разговаривать с российской стороной, но впоследствии в украинском МИД заявили, что не видят готовности со стороны Москвы. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул о готовности Киева к такому диалогу.
Как отметили в Кремле, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.
При этом на Украине на законодательном уровне действует запрет на ведение переговоров. Киевские власти игнорируют заявления Москвы о готовности вести диалог.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
00:15
В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине
Вчера, 12:50
 
В миреКиевРоссияМоскваМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала