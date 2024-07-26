https://ria.ru/20240726/zelenskij-1962099450.html

В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией

В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией - РИА Новости, 26.07.2024

В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:46

2024-07-26T10:46

2024-07-26T11:52

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против заключения мирного соглашения с Россией. "Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал украинский политик.Подписание мирного соглашения он назвал "сделкой с дьяволом".О возможности начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта ранее высказывались сам Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний на переговорах с китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов разговаривать с российской стороной, но впоследствии в украинском МИД заявили, что не видят готовности со стороны Москвы. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул о готовности Киева к такому диалогу.Как отметили в Кремле, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.При этом на Украине на законодательном уровне действует запрет на ведение переговоров. Киевские власти игнорируют заявления Москвы о готовности вести диалог.В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

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