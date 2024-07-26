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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 26.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:16
2024-07-26T23:16
2024-07-26T23:29
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает 24-й канал."Местные СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в сообщении 24-го канала в Telegram.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, а также Николаевской и Харьковской областях сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
24 канал: в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги