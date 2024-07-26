На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв
Прокуратура ЯНАО: на Восточно-Уренгойском месторождении прогремел взрыв
© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округаНа месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
На месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
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"По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.
В компании "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") уточнили, что пострадали шесть сотрудников подрядной организации (один из них погиб) и два работника предприятия.
"Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", — добавила собеседница агентства.
По информации правительства ЯНАО, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в Новоуренгойской больнице.
На место происшествия выехали представители прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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