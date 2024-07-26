https://ria.ru/20240726/vzryv-1962070909.html

На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв

На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2024

На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв

На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:28

2024-07-26T07:28

2024-07-26T09:17

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.В компании "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") уточнили, что пострадали шесть сотрудников подрядной организации (один из них погиб) и два работника предприятия. "Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", — добавила собеседница агентства.По информации правительства ЯНАО, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в Новоуренгойской больнице.На место происшествия выехали представители прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954441044.html

https://radiosputnik.ru/20240703/vzryv-1957230191.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия