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На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2024
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07:28 26.07.2024 (обновлено: 09:17 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/vzryv-1962070909.html
На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв
На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2024
На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв
На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:28
2024-07-26T09:17
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.&quot;По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь&quot;, — сказал собеседник агентства.В компании "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") уточнили, что пострадали шесть сотрудников подрядной организации (один из них погиб) и два работника предприятия. "Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", — добавила собеседница агентства.По информации правительства ЯНАО, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в Новоуренгойской больнице.На место происшествия выехали представители прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Происшествия
На Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО прогремел взрыв

Прокуратура ЯНАО: на Восточно-Уренгойском месторождении прогремел взрыв

© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округаНа месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
На месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
На месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прогремел взрыв, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
«

"По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел взрыв. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

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В компании "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") уточнили, что пострадали шесть сотрудников подрядной организации (один из них погиб) и два работника предприятия.
"Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", — добавила собеседница агентства.
По информации правительства ЯНАО, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в Новоуренгойской больнице.
На место происшествия выехали представители прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
 
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