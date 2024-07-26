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Оренбуржцам продлят на три месяца выплату за аренду жилья после паводка

Оренбуржцам продлят на три месяца выплату за аренду жилья после паводка - РИА Новости, 26.07.2024

Оренбуржцам продлят на три месяца выплату за аренду жилья после паводка

Жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, смогут еще на три месяца продлить выплату за аренду жилья, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:32

2024-07-26T20:32

2024-07-26T20:32

оренбургская область

жилье

оренбургская область

денис паслер

наводнение

паводки в россии

социальные выплаты

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, смогут еще на три месяца продлить выплату за аренду жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Данное решение было принято по инициативе губернатора Дениса Паслера на заседании регионального правительства. "Региональная мера поддержки на оплату аренды жилья действительно востребована жителями, пострадавшими от паводка. Поэтому принял решение продлить ее еще на три месяца. Для людей это возможность жить в нормальных условиях, пока они восстанавливают собственный дом или занимаются приобретением нового жилья", – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Таким образом, жители региона, получающие выплату, могут продлить ее еще на три месяца, если срок действия договора найма не истек. Также право на выплату за аренду есть у семей, в которых присутствуют дети под опекой или попечительством, если они являются долевыми собственниками жилья своих родителей, которые лишены родительских прав. Также до 30 тысяч увеличен объем выплаты для семей из пяти и более человек. С 1 июля в Оренбургской области начался прием заявлений от владельцев садовых домиков, пострадавших от паводка, на единовременную денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Эта региональная мера поддержки принята по инициативе губернатора специально для поддержки садоводов. Кроме того, дополнительно на поддержку бизнеса, который пострадал от паводка, выделили 150 миллионов рублей. Средства пойдут, в том числе, на льготные займы. Мера востребована из-за установленной процентной ставки - 1% годовых.

https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html

https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941062025.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, оренбургская область, денис паслер, наводнение, паводки в россии, социальные выплаты