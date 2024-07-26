https://ria.ru/20240726/vsu-1962241035.html

В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ

В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ

ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:22

2024-07-26T18:22

2024-07-26T18:22

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — написал он.Как отметил эксперт, ВСУ терпят поражения как на фронте, так и в тылу, где, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о больших потерях ВСУ. По его словам, погибших и раненых "меньше не становится".

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский