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В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ
ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — написал он.Как отметил эксперт, ВСУ терпят поражения как на фронте, так и в тылу, где, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о больших потерях ВСУ. По его словам, погибших и раненых "меньше не становится".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Зеленский
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ
Макгрегор: ВСУ теряют по две тысячи солдат в день