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В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/vsu-1962241035.html
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ
ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — написал он.Как отметил эксперт, ВСУ терпят поражения как на фронте, так и в тылу, где, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о больших потерях ВСУ. По его словам, погибших и раненых "меньше не становится".
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Зеленский
В США назвали скорость уничтожения солдат ВСУ

Макгрегор: ВСУ теряют по две тысячи солдат в день

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ теряют две тысячи солдат ежесуточно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — написал он.
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Как отметил эксперт, ВСУ терпят поражения как на фронте, так и в тылу, где, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.
В воскресенье Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о больших потерях ВСУ. По его словам, погибших и раненых "меньше не становится".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Зеленский
 
 
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