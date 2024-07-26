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"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные свыше трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:08

2024-07-26T10:08

2024-07-26T11:02

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные свыше трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима."В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям режима Зеленского, а значит, ваш праздник утопает в крови. Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ", — заявили хакеры.Так, среди наемников есть Мауринс Кристапс (Maurins Kristaps), 1991 года рождения, проживающий в Латвии. В 2014 году он участвовал в зимних Олимпийских играх в Сочи, где занял 21-е место в санном спорте. Затем работал генеральным секретарем Латвийской федерации санного спорта.Американец Пирс Таннер Рид (Perce Tanner Reed), 1993 года рождения, — бывший сотрудник полицейского департамента штата Окленд. Год назад его арестовали в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершению правонарушений в отношении несовершеннолетних.Еще один наемник — Эвелин Ашенбреннер (Evelyn Aschenbrenner), 1981 года рождения, также проживающая в США. В звании старшего солдата она занимает должность помощника командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Ашенбреннер заявляет, что она нетрадиционной сексуальной ориентации, и требует употреблять по отношению к ней местоимение "они".Пабло Гарридо Манседо (Pablo Garrido Mancedo) из Испании до Украины участвовал в различных военных конфликтах, в частности воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.Еще один латвиец — Юрис Альбертс Улманис (Juris Alberts Ulmanis), 1959 года рождения, служил в интернациональном легионе и 67-й механизированной бригаде ВСУ. Его называют бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Не раз выезжал на Украину для участия в боях, помогал ВСУ материально и финансово. Написал книгу "Когда война становится личной". Российское Минобороны регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева, — наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. По данным ведомства на середину марта, всего за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, около шести тысяч из них удалось ликвидировать.При этом Минобороны неоднократно предостерегало иностранцев от поездок и напоминало, что по международному гуманитарному праву наемники не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20240504/naemnik-1943798220.html

https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

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в мире, вооруженные силы украины, сша, украина, латвия