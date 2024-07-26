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"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением
"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением - РИА Новости, 26.07.2024
"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением
Мобилизационный возраст на Украине можно снизить до 22 лет, заявил офицер ВСУ Виталий Литвин, его слова приводит "Зеркало недели". РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:29
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мобилизационный возраст на Украине можно снизить до 22 лет, заявил офицер ВСУ Виталий Литвин, его слова приводит "Зеркало недели"."22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы", — отметил он.Такое положение дел, по словам Литвина, сложилось из-за нехватки личного состава.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением
Офицер ВСУ Литвин счел возможным снизить мобилизационный возраст до 22 лет
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Мобилизационный возраст на Украине можно снизить до 22 лет, заявил офицер ВСУ Виталий Литвин, его слова приводит "Зеркало недели
".
"22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы", — отметил он.
Такое положение дел, по словам Литвина, сложилось из-за нехватки личного состава.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.