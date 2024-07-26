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Эксперты проанализировали отказ НАСА от лунохода VIPER - РИА Новости, 26.07.2024
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02:43 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/viper-1962061511.html
Эксперты проанализировали отказ НАСА от лунохода VIPER
Эксперты проанализировали отказ НАСА от лунохода VIPER - РИА Новости, 26.07.2024
Эксперты проанализировали отказ НАСА от лунохода VIPER
Отказ НАСА от реализации миссии по отправке на Луну исследовательского ровера VIPER нанесет серьезный удар по всей лунной программе США "Артемида", целью... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:43
2024-07-26T02:43
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Отказ НАСА от реализации миссии по отправке на Луну исследовательского ровера VIPER нанесет серьезный удар по всей лунной программе США "Артемида", целью которой является возвращение в ближайшие годы человека на поверхность спутника Земли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В середине июля НАСА объявило, что из-за многочисленных задержек и риска дальнейшего роста затрат закрывает миссию VIPER (Исследовательский ровер по изучению летучих веществ в районе полюса / Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). В ведомстве заверили, что продолжат искать альтернативные методы реализации многих стоявших перед VIPER целей и сообщили, что планируют разобрать для использования в других миссиях научные инструменты аппарата, если не найдется кто-то, кто захочет стать его новым владельцем. Ключевая составляющая С закрытием миссии VIPER, считает подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен, под угрозой может оказаться и вся амбициозная лунная программа НАСА. "Думаю, вся программа "Артемида" находится в рискованном положении", - заявил агентству бывший военный. По его словам, луноход и посадочный модуль являются ключевыми компонентами программы и "оба они имеют технические проблемы, нарушение графика и рост стоимости, сложные цепочки поставок лишь сделали ситуацию еще более сложной и еще больше повысили риски". По его оценке, всей программе "Артемида" в срочном порядке необходим доскональный анализ, который бы включал пересмотр целей, участников, технических проблем, графика и стоимости. Он отмечает, что не только стоимость проекта была решающим фактором в отмене миссии VIPER, тогда как гораздо большее значение имеют множественные проблемы цепочек поставок, которые не были должным образом учтены и в свою очередь могут являться показателем скрытых технических сложностей, возникших при создании аппарата. "Цепочки поставок выглядят очень сложными, и необходим доскональный анализ того, что могло стать подлинной причиной", - говорит эксперт, также указывая на недостаток производителей составляющих для подобных миссий сегодня. Космическая недальновидностьПервоначально запуск ровера для изучения Южного полюса спутника Земли планировался на 2023 год, но позднее был перенесен на сентябрь 2025 года. Помимо технических трудностей, задержка реализации, а в конечном итоге и отмена миссии могут быть следствием плохого планирования и чрезмерно оптимизма, что в свою очередь наносит удар по перспективам лидерства США в технологической сфере, считает эксперт. По мнению канадского историка, политического комментатора и редактора журнала "Канадское патриотическое обозрение" Мэттью Эррета, отмена миссии с уже построенным ровером представляет не только провал стратегической концепции или планирования на перспективу, но также и "провал в понимании базовых экономических ценностей". Он указывает, что готовность НАСА "продать на запчасти" ровер, предназначенный для поиска на Луне необходимой для выживания человека воды, в который были вложены около 450 миллионов долларов, свидетельствует об отказе США от продвижения интересов человечества и лидерства в этом вопросе. "Когда речь идет о выкупе банков на Уолл-стрит, или финансировании войн для смены режимов на Ближнем Востоке, или прокси-войны с Россией, найти сотни миллиардов долларов не является проблемой, но когда финансирование необходимо чему-то, что связано с благополучием человечества, применяют исключительно строгую экономию", - сетует Эррет. Президент Американского университета в Москве, специалист в области ядерной физики Эдвард Лозанский со своей стороны уверен, что "проект "Артемида" мог быть гораздо более успешен, если бы страны с продвинутыми космическими программами, такие как Россия и Китай, были числе его партнеров".
https://ria.ru/20240726/falcon_9-1962061346.html
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эрл расмуссен, сша, луна, земля, наса
Эрл Расмуссен, США, Луна, Земля, НАСА
Эксперты проанализировали отказ НАСА от лунохода VIPER

Эксперты считают, что отказ НАСА от ровера VIPER угрожает лунной программе США

© NASA Ames Illustration / Daniel RutterVIPER — американский луноход
VIPER — американский луноход - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© NASA Ames Illustration / Daniel Rutter
VIPER — американский луноход. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Отказ НАСА от реализации миссии по отправке на Луну исследовательского ровера VIPER нанесет серьезный удар по всей лунной программе США "Артемида", целью которой является возвращение в ближайшие годы человека на поверхность спутника Земли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В середине июля НАСА объявило, что из-за многочисленных задержек и риска дальнейшего роста затрат закрывает миссию VIPER (Исследовательский ровер по изучению летучих веществ в районе полюса / Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). В ведомстве заверили, что продолжат искать альтернативные методы реализации многих стоявших перед VIPER целей и сообщили, что планируют разобрать для использования в других миссиях научные инструменты аппарата, если не найдется кто-то, кто захочет стать его новым владельцем.
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Ключевая составляющая

С закрытием миссии VIPER, считает подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен, под угрозой может оказаться и вся амбициозная лунная программа НАСА. "Думаю, вся программа "Артемида" находится в рискованном положении", - заявил агентству бывший военный.
По его словам, луноход и посадочный модуль являются ключевыми компонентами программы и "оба они имеют технические проблемы, нарушение графика и рост стоимости, сложные цепочки поставок лишь сделали ситуацию еще более сложной и еще больше повысили риски". По его оценке, всей программе "Артемида" в срочном порядке необходим доскональный анализ, который бы включал пересмотр целей, участников, технических проблем, графика и стоимости.
Он отмечает, что не только стоимость проекта была решающим фактором в отмене миссии VIPER, тогда как гораздо большее значение имеют множественные проблемы цепочек поставок, которые не были должным образом учтены и в свою очередь могут являться показателем скрытых технических сложностей, возникших при создании аппарата.
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"Цепочки поставок выглядят очень сложными, и необходим доскональный анализ того, что могло стать подлинной причиной", - говорит эксперт, также указывая на недостаток производителей составляющих для подобных миссий сегодня.

Космическая недальновидность

Первоначально запуск ровера для изучения Южного полюса спутника Земли планировался на 2023 год, но позднее был перенесен на сентябрь 2025 года. Помимо технических трудностей, задержка реализации, а в конечном итоге и отмена миссии могут быть следствием плохого планирования и чрезмерно оптимизма, что в свою очередь наносит удар по перспективам лидерства США в технологической сфере, считает эксперт.
По мнению канадского историка, политического комментатора и редактора журнала "Канадское патриотическое обозрение" Мэттью Эррета, отмена миссии с уже построенным ровером представляет не только провал стратегической концепции или планирования на перспективу, но также и "провал в понимании базовых экономических ценностей".
Он указывает, что готовность НАСА "продать на запчасти" ровер, предназначенный для поиска на Луне необходимой для выживания человека воды, в который были вложены около 450 миллионов долларов, свидетельствует об отказе США от продвижения интересов человечества и лидерства в этом вопросе.
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Президент Американского университета в Москве, специалист в области ядерной физики Эдвард Лозанский со своей стороны уверен, что "проект "Артемида" мог быть гораздо более успешен, если бы страны с продвинутыми космическими программами, такие как Россия и Китай, были числе его партнеров".
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