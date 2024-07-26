https://ria.ru/20240726/veschestva-1962077183.html

ВСУ могут применить отравляющие вещества при отступлении, сообщило подполье

ВСУ могут применить отравляющие вещества при отступлении, сообщило подполье - РИА Новости, 26.07.2024

ВСУ могут применить отравляющие вещества при отступлении, сообщило подполье

При отступлении ВСУ могут применить отравляющие вещества, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:50

2024-07-26T08:50

2024-07-26T08:54

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. При отступлении ВСУ могут применить отравляющие вещества, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Исходя из полученных данных и наблюдений агентуры сопротивления, ВСУ собираются применять химические вещества в боевых условиях. Первым делом, вероятнее всего, на Донбассе и в Харьковской области. Если придется отступать, то будет попытка уничтожения оставленных населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. По его словам, к нему стекаются данные со всей Украины о фиксации активности войск РХБЗ (Радиационной, химической и биологической защиты - ред.) и сообщения об отравлениях химическими веществами. Подпольем несколько недель назад было обнаружено две машины "Форд" с иностранными номерами и надписями РБХЗ, едущие в сторону Херсонской области из Николаева, сказал Лебедев. "С месяц назад я публиковал сведения из Запорожской области, где был обстрел странными снарядами. Они не взрывались, как обычно, но из них шёл едкий дым с сильным химическим запахом. Местные жители тогда массово обращались в больницу с тошнотой, головокружением и сильным першением в горле", - рассказал подпольщик. По его данным, николаевские медики сообщали о странных случаях, когда военнослужащие Украины получали ожоги гортани и рук, на теле появлялась сыпь. "Странность в том, что поступает 7-10 человек и не более. При обстреле было бы больше пострадавших и не с ожогами на руках, а ожогами дыхательных путей", - добавил Лебедев. С его слов, во внутренних сообщениях подполья часто проходит информация, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над Россией. И даже если придётся отступать, то цитата: "Русские не смогут жить в тех городах". "Вначале думали, что это британцы нечто радиоактивное подкинули. Но одно другому не мешает", - отметил координатор николаевского подполья. Он рассказал, что в Николаеве, Одессе и Харькове были замечены иностранные военные, которые были одеты в гражданскую одежду, но с военной выправкой и серьезной охраной. В Николаеве и Одессе они заходили в катакомбы, а перед этим СБУ перекрывало кварталы, в Харькове иностранцы посещали метро, для этого перекрывали станции, сказал он. "Возможно, в других городах было подобное, но пока сведений таких не поступало", - объяснил Лебедев. "Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторид хлора. Этот элемент можно хранить только в специальных условиях и специальной упаковке. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом. В соединении с другими веществами может иметь ослабленное действие", - сказал координатор подполья.

https://ria.ru/20240513/semenovka-1945491168.html

https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html

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