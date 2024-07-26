ВСУ могут применить отравляющие вещества при отступлении, сообщило подполье
Подполье: ВСУ могут применить химические вещества при отступлении в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. При отступлении ВСУ могут применить отравляющие вещества, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Исходя из полученных данных и наблюдений агентуры сопротивления, ВСУ собираются применять химические вещества в боевых условиях. Первым делом, вероятнее всего, на Донбассе и в Харьковской области. Если придется отступать, то будет попытка уничтожения оставленных населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к нему стекаются данные со всей Украины о фиксации активности войск РХБЗ (Радиационной, химической и биологической защиты - ред.) и сообщения об отравлениях химическими веществами.
Подпольем несколько недель назад было обнаружено две машины "Форд" с иностранными номерами и надписями РБХЗ, едущие в сторону Херсонской области из Николаева, сказал Лебедев.
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"С месяц назад я публиковал сведения из Запорожской области, где был обстрел странными снарядами. Они не взрывались, как обычно, но из них шёл едкий дым с сильным химическим запахом. Местные жители тогда массово обращались в больницу с тошнотой, головокружением и сильным першением в горле", - рассказал подпольщик.
По его данным, николаевские медики сообщали о странных случаях, когда военнослужащие Украины получали ожоги гортани и рук, на теле появлялась сыпь.
"Странность в том, что поступает 7-10 человек и не более. При обстреле было бы больше пострадавших и не с ожогами на руках, а ожогами дыхательных путей", - добавил Лебедев.
С его слов, во внутренних сообщениях подполья часто проходит информация, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над Россией. И даже если придётся отступать, то цитата: "Русские не смогут жить в тех городах".
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"Вначале думали, что это британцы нечто радиоактивное подкинули. Но одно другому не мешает", - отметил координатор николаевского подполья.
Он рассказал, что в Николаеве, Одессе и Харькове были замечены иностранные военные, которые были одеты в гражданскую одежду, но с военной выправкой и серьезной охраной. В Николаеве и Одессе они заходили в катакомбы, а перед этим СБУ перекрывало кварталы, в Харькове иностранцы посещали метро, для этого перекрывали станции, сказал он. "Возможно, в других городах было подобное, но пока сведений таких не поступало", - объяснил Лебедев.
"Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторид хлора. Этот элемент можно хранить только в специальных условиях и специальной упаковке. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом. В соединении с другими веществами может иметь ослабленное действие", - сказал координатор подполья.
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