Ущерб по делу Всероссийского общества глухих достиг 300 миллионов рублей
МВД: ущерб по делу о хищениях во Всероссийском бществе глухих составил 300 млн
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Итоговый ущерб по делу о хищениях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) составил около 300 миллионов рублей, среди обвиняемых - бывший и нынешний главы организации, сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что 15 июля правоохранители завершили расследование дела против сотрудников ВОГ о хищении средств, выделенных Минтрудом в качестве субсидий для реализации госпрограммы "Доступная среда", а также о растрате недвижимого имущества общества. Обвиняемые и их защитники уже знакомятся с материалами уголовного дела.
В ходе предварительного следствия установлено, что тогдашний президент ВОГ Валерий Рухледев с соучастниками с 1 ноября 2011 по 7 марта 2017 года, используя свое служебное положение, похитили более 32 миллионов рублей, выделенных Минтрудом в качестве субсидий на поддержку программы по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе созданию рабочих мест и их доступности в рамках госпрограммы "Доступная среда".
Кроме того, по данным следствия, с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2019 года Рухледев совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений организации, среди которых Станислав Иванов и Венера Гаулстон, а также с другими подельниками совершили растрату, совершив заведомо невыгодные ВОГ сделки по отчуждению недвижимого имущества по заниженной стоимости в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях, а также в Татарстане. В результате был причинен ущерб на сумму более 267 миллионов рублей.
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Кроме того, в ходе расследования дела на земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, был наложен арест на сумму более 306 миллионов рублей, при этом добровольно погашен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.
Мещанский суд Москвы арестовал главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова 21 февраля. Также в СИЗО оказалась вице-президент ВОГ Гаулстон, которая полностью лишена слуха с двух лет из-за перенесенного менингита, о планах уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой посетить ее в начале июля сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.