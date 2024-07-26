https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255719.html

В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера на детской площадке

В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера на детской площадке - РИА Новости, 26.07.2024

В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера на детской площадке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, избившего пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщается на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:20

2024-07-26T19:20

2024-07-26T20:50

происшествия

россия

ульяновск

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, избившего пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщается на сайте следственного управления СК России по Ульяновской области. В среду ряд Telegram-каналов разместил видеоролики, на которых мужчина жестоко избивает пенсионера в одном из дворов Ульяновска. В региональном УМВД России отмечали, что установили и задержали подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения, проживающий в Ульяновске. По предварительной версии, конфликт произошел после того, как потерпевший в состоянии опьянения нецензурно высказался в адрес родственницы задержанного. "По данному факту следственным отделом по Засвияжскому району города Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело... Им (нападавшим) оказался ранее судимый за совершение насильственного преступления житель областного центра... Ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231205/izbienie-1913914243.html

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