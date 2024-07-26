https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255149.html
Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме
Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме - РИА Новости, 26.07.2024
Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме
В результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали люди и имущество в нескольких квартирах, сообщило правительство Ульяновской области в своем... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:18
2024-07-26T19:18
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. В результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали люди и имущество в нескольких квартирах, сообщило правительство Ульяновской области в своем Telegram-канале."В результате ЧП на улице Корунковой в Ульяновске в многоквартирном доме пострадали люди и имущество нескольких квартир. Губернатор Алексей Русских поручил руководству минздрава и минсоцразвития немедленно выехать на место происшествия для координации медицинской помощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи жильцам сгоревших квартир", - говорится в сообщении правительства региона.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T19:18
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происшествия, ульяновск, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Пожар в доме в Ульяновске
Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме
Власти Ульяновска: из-за пожара в многоквартирном доме пострадали люди