https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255149.html

Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме

Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме - РИА Новости, 26.07.2024

Власти Ульяновска сообщили о пострадавших из-за пожара в жилом доме

В результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали люди и имущество в нескольких квартирах, сообщило правительство Ульяновской области в своем... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:18

2024-07-26T19:18

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. В результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали люди и имущество в нескольких квартирах, сообщило правительство Ульяновской области в своем Telegram-канале."В результате ЧП на улице Корунковой в Ульяновске в многоквартирном доме пострадали люди и имущество нескольких квартир. Губернатор Алексей Русских поручил руководству минздрава и минсоцразвития немедленно выехать на место происшествия для координации медицинской помощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи жильцам сгоревших квартир", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20240725/nachalnik-1962011478.html

ульяновск

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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске 2024-07-26T19:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, пожар в доме в ульяновске