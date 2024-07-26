https://ria.ru/20240726/ukraine-1962242708.html

Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности из-за потерь

Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности из-за потерь - РИА Новости, 26.07.2024

Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности из-за потерь

Отдельные должностные лица командования 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ по результатам проверки в связи с потерями привлечены к ответственности, при этом... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:35

2024-07-26T18:35

2024-07-26T18:35

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Отдельные должностные лица командования 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ по результатам проверки в связи с потерями привлечены к ответственности, при этом случаев отдачи преступных приказов не выявлено, сообщили в военной службе правопорядка в украинских войсках. Генштаб ВСУ 15 июля сообщил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для выяснения обстоятельств потерь. "Установлены отдельные акты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач военной частью. С целью недопущения такого в дальнейшем, приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военной службы правопорядка в ВСУ в соцсети Facebook*.При этом в службе отметили, что проводившая проверку группа не выявила случаев издания преступных приказов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 355 солдат. Речь шла, в том числе, и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

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россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире