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На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате - РИА Новости, 26.07.2024
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17:20 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962222801.html
На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате
На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате - РИА Новости, 26.07.2024
На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате
Мужчина на Украине отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию, инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский Одесской области,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:20
2024-07-26T17:20
в мире
украина
одесская область
днепропетровск
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина на Украине отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию, инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". "В территориальном центре комплектования (военкомате – ред.) Белгорода-Днестровского мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором… Он отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что в Днепропетровске появились предложения сломать руку или ногу под наблюдением врачей и с применением анестезии - таким образом местные "бизнесмены" предлагают "клиентам" избежать мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240722/voenkomat-1961332002.html
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в мире, украина, одесская область, днепропетровск
В мире, Украина, Одесская область, Днепропетровск
На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате

"Страна": мужчина на Украине отрубил себе пальцы, чтобы не проходить медкомиссию

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на Украине
Автомобили скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина на Украине отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию, инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщает украинское издание "Страна".
"В территориальном центре комплектования (военкомате – ред.) Белгорода-Днестровского мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором… Он отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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