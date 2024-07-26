https://ria.ru/20240726/ukraina-1962222801.html

На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате

На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате - РИА Новости, 26.07.2024

На Украине мужчина отрубил себе пальцы в военкомате

Мужчина на Украине отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию, инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский Одесской области,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:20

2024-07-26T17:20

2024-07-26T17:20

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина на Украине отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию, инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". "В территориальном центре комплектования (военкомате – ред.) Белгорода-Днестровского мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором… Он отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что в Днепропетровске появились предложения сломать руку или ногу под наблюдением врачей и с применением анестезии - таким образом местные "бизнесмены" предлагают "клиентам" избежать мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240722/voenkomat-1961332002.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

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в мире, украина, одесская область, днепропетровск