https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html

"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - РИА Новости, 26.07.2024

"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:05

2024-07-26T17:05

2024-07-26T18:25

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, на Западе царит "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров поменять позицию, исходя из обстановки на фронте."Учитывая положение на фронтах сражений и новые политические реалии в Соединенных Штатах, есть реальный шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.По словам эксперта, киевский режим уже понял, что проигрывает в конфликте, и отчаянно ищет выход. При этом, добавил аналитик, для урегулирования конфликта Украине рано или поздно придется пойти на уступки.В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией. Его слова привела официальный представитель МИД Китая Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры идет в унисон с позицией России. По его словам, Москве нужны разъяснения по этому вопросу с украинской стороны. Представитель Кремля также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.

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