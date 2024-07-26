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"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 26.07.2024 (обновлено: 18:25 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - РИА Новости, 26.07.2024
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:05
2024-07-26T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, на Западе царит "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров поменять позицию, исходя из обстановки на фронте."Учитывая положение на фронтах сражений и новые политические реалии в Соединенных Штатах, есть реальный шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.По словам эксперта, киевский режим уже понял, что проигрывает в конфликте, и отчаянно ищет выход. При этом, добавил аналитик, для урегулирования конфликта Украине рано или поздно придется пойти на уступки.В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией. Его слова привела официальный представитель МИД Китая Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры идет в унисон с позицией России. По его словам, Москве нужны разъяснения по этому вопросу с украинской стороны. Представитель Кремля также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
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в мире, украина, россия, киев, москва, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Москва, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Китай
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

Меркурис: переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как отметил аналитик, на Западе царит "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров поменять позицию, исходя из обстановки на фронте.
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"Учитывая положение на фронтах сражений и новые политические реалии в Соединенных Штатах, есть реальный шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.
По словам эксперта, киевский режим уже понял, что проигрывает в конфликте, и отчаянно ищет выход. При этом, добавил аналитик, для урегулирования конфликта Украине рано или поздно придется пойти на уступки.
В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией. Его слова привела официальный представитель МИД Китая Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, озвученный Кулебой посыл о готовности начать переговоры идет в унисон с позицией России. По его словам, Москве нужны разъяснения по этому вопросу с украинской стороны. Представитель Кремля также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.
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