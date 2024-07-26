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"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского - РИА Новости, 26.07.2024
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16:43 26.07.2024 (обновлено: 18:49 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962211104.html
"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского
"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского - РИА Новости, 26.07.2024
"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского
На Украине повсеместно происходят многочисленные расколы из-за большого количества внутренних проблем, поэтому режиму Зеленского требуется "перезагрузка",... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:43
2024-07-26T18:49
в мире
украина
киев
москва
олег соскин
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине повсеместно происходят многочисленные расколы из-за большого количества внутренних проблем, поэтому режиму Зеленского требуется "перезагрузка", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka."У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка. &lt;…&gt; Везде идут расколы, конфликты и столкновения", — сказал он.По словам Соскина, Зеленскому требуется отказаться от своего образа "воинствующего" лидера и как можно скорее занять миротворческую позицию."Оружия не будет, денег не будет, а срок президентства (Зеленского. — Прим. ред.) закончился. Победить Российскую Федерацию невозможно, пока Украина находится в разваленном статусе. &lt;…&gt; Нужно объявить новую "пьесу", где Зеленский уже не будет Наполеоном, маршалом или воителем, а будет миротворцем", — считает украинский эксперт.Ранее в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев " желает и готов" вести диалог и переговоры с Москвой. При этом ранее украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры и игнорировали заявления России о готовности вести диалог.
https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html
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в мире, украина, киев, москва, олег соскин, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, Олег Соскин, Россия, Владимир Зеленский
"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского

Соскин: на Украине повсеместно происходят расколы из-за внутренних проблем

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине повсеместно происходят многочисленные расколы из-за большого количества внутренних проблем, поэтому режиму Зеленского требуется "перезагрузка", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka.
"У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка. <…> Везде идут расколы, конфликты и столкновения", — сказал он.
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По словам Соскина, Зеленскому требуется отказаться от своего образа "воинствующего" лидера и как можно скорее занять миротворческую позицию.
"Оружия не будет, денег не будет, а срок президентства (Зеленского. — Прим. ред.) закончился. Победить Российскую Федерацию невозможно, пока Украина находится в разваленном статусе. <…> Нужно объявить новую "пьесу", где Зеленский уже не будет Наполеоном, маршалом или воителем, а будет миротворцем", — считает украинский эксперт.
Ранее в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Киев " желает и готов" вести диалог и переговоры с Москвой. При этом ранее украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры и игнорировали заявления России о готовности вести диалог.
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