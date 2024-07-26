https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда - РИА Новости, 26.07.2024
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:13
2024-07-26T15:13
2024-07-26T16:04
в мире
львов
россия
ирина фарион
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962171998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f8074c5c12dc4fa8ed88a1bb80e6cf4.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале суда, пишет Страна.ua.Поводом для такого жеста стал вопрос женщины о том, почему он не отвечает ей и не проглотил ли он язык.Дочь Фарион также спросила у Зинченко, зачем он убил ее мать, и заявила, что "тот вырвал сердце всей нации". Подсудимый в ответ молчал, ухмылялся и закатывал глаза.Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. По информации украинского телеканала "Прямой", ответственность за убийство взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Подозреваемого, 18-летнего Вячеслава Зинченко, почти неделю спустя задержали в Днепропетровске.Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html
https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html
львов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962171998_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_572c2af8a46b5f9652c4ac9bcd06bbc0.jpg
Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой
Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой, когда та спросила не проглотил ли он его.
2024-07-26T15:13
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Львов, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Предполагаемый убийца Фарион Зинченко показал ее дочери Софии язык в зале суда