https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html

Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда

Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда - РИА Новости, 26.07.2024

Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

2024-07-26T16:04

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале суда, пишет Страна.ua.Поводом для такого жеста стал вопрос женщины о том, почему он не отвечает ей и не проглотил ли он язык.Дочь Фарион также спросила у Зинченко, зачем он убил ее мать, и заявила, что "тот вырвал сердце всей нации". Подсудимый в ответ молчал, ухмылялся и закатывал глаза.Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. По информации украинского телеканала "Прямой", ответственность за убийство взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Подозреваемого, 18-летнего Вячеслава Зинченко, почти неделю спустя задержали в Днепропетровске.Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

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Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой, когда та спросила не проглотил ли он его. 2024-07-26T15:13 true PT0M08S

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в мире, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины, служба безопасности украины