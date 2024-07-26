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Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда - РИА Новости, 26.07.2024
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15:13 26.07.2024 (обновлено: 16:04 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда - РИА Новости, 26.07.2024
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:13
2024-07-26T16:04
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале суда, пишет Страна.ua.Поводом для такого жеста стал вопрос женщины о том, почему он не отвечает ей и не проглотил ли он язык.Дочь Фарион также спросила у Зинченко, зачем он убил ее мать, и заявила, что "тот вырвал сердце всей нации". Подсудимый в ответ молчал, ухмылялся и закатывал глаза.Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. По информации украинского телеканала "Прямой", ответственность за убийство взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Подозреваемого, 18-летнего Вячеслава Зинченко, почти неделю спустя задержали в Днепропетровске.Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html
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Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой
Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой, когда та спросила не проглотил ли он его.
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в мире, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Львов, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда

Предполагаемый убийца Фарион Зинченко показал ее дочери Софии язык в зале суда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал язык дочери убитой, когда она пыталась поговорить с ним в зале суда, пишет Страна.ua.
Поводом для такого жеста стал вопрос женщины о том, почему он не отвечает ей и не проглотил ли он язык.
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
25 июля, 14:20
Дочь Фарион также спросила у Зинченко, зачем он убил ее мать, и заявила, что "тот вырвал сердце всей нации". Подсудимый в ответ молчал, ухмылялся и закатывал глаза.
Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. По информации украинского телеканала "Прямой", ответственность за убийство взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Подозреваемого, 18-летнего Вячеслава Зинченко, почти неделю спустя задержали в Днепропетровске.
Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
21 июля, 08:00
 
В миреЛьвовРоссияИрина ФарионВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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