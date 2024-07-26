https://ria.ru/20240726/ukraina-1962119931.html

Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион - РИА Новости, 26.07.2024

Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

Депутат Верховной Рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой убийцы экс-депутата Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, заявил глава МВД страны Игорь... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:17

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ирина фарион

максим бужанский

игорь клименко

верховная рада украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой убийцы экс-депутата Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, заявил глава МВД страны Игорь Клименко, его слова приводит "Страна.ua"."По его словам, в списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались", — подчеркивает издание.В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.В свою очередь, как пишет украинское издание "Страна", стало известно имя задержанного — это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения.В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".

https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

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в мире, львов, россия, ирина фарион, максим бужанский, игорь клименко, верховная рада украины, служба безопасности украины